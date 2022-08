Srpska starleta i reality zvijezda Aleksandra Subotić na svom se Instagramu prije par dana javila iz Crne Gore, gdje ljetuje sa svojom djecom, a neki od njenih pratitelja primijetili su da je pretjerala s Photoshopom.

Naime, Aleksandra je svoje ruke obradila tako da joj izgledaju mišićavije. No, prilikom obrade ona je zaboravila smanjiti dijelove ruku oko laktova, pa joj je taj dio ispao puno širi nego ostatak.

Iako je na ljetovanju, Aleksandra svaki slobodan trenutak koristi kako bi podijelila svoje snimke na Instagramu na kojima je odjevena u krpice ili kupaći kostim. Ona se diči svojim bujnim oblinama i savršenim tijelom, a neki od njenih pratitelja sumnjaju da je popegla svaku svoju fotografiju.

Javno su je ponizili

Podsjetimo, Aleksandra se nedavno našla u centru pozornosti jer je njen nevjenčani suprug Petar Peca Raspopović početkom srpnja uhvaćen s njenom najboljom prijateljicom Majom Marinković dok su izmjenjivali nježnosti u bazenu na Zlatiboru.

Aleksandru je to emocionalno slomilo, a iako je prvo javno plakala, kasnije je odlučila da se više ne oglašava na tu temu.

Srpski mediji nedavno su pisali da je Aleksandra smislila i realizirala plan kako bi se osvetila bivšem dečku i prijateljici zbog toga što su je javno ponizili pred svima.

"Tijekom vikenda agencija za selidbe odnijela je Peci gotovo sve stvari iz njenog stana u Novom Sadu. Sve je bilo upakirano u velike kutije, koje su radnici nekoliko puta stavljali u kombi. Aleksandra je sve ovo pripremila i smislila prije nego što je krenula u Crnu Goru. Samo su joj rekli da je posao obavljen. Ne bi to podnijela vidjeti vlastitim očima, još gaji osjećaje prema njemu. Prije mora Aleksandra ga je nekoliko puta zvala da dođe u stan i uzme svoje stvari. No, otkako se doznaje da je u vezi s Majom, potpuno ju ignorira i nema nikakav kontakt s njom. To ju je jako naživciralo", kazao je tada neimenovani izvor blizak starleti za Kurir.