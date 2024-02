Jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica, Aleksandra Prijović, nedavno je u sklopu svoje turneje 'Od istoka do zapada' održala pet koncerata u Gradskom vrtu u Osijeku, a četvrti dan za redom odjenula je sličnu kombinaciju kao i njena kolegica Jelena Karleuša.

Kraljica skandala, u leopard uzorku pojavila se još u studenom prošle godine na jednom od svojih koncerata, a Aleksandri se njezino izdanje očito svidjelo s obzirom da je i sama odlučila zablistati u sličnoj kombinaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Borna Jakšić/PIXSELL Foto: Borna Jakšić/PIXSELL Aleksandra Prijović

Aleksandrini pomno osmišljeni outfiti često su na meti komentara, a nije tajna ni da je za mnoge od njih izdvojila poprilično visoke svote.

Karleuša je za provokativnu leopard kombinaciju iskeširala čak 2750 eura. Gaćice je platila 695 eura, top istoga printa stajao je 895 eura, a samo cijena visokih čizmi iznosi 1.150 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Jelena Karleuša

Identične Dolce&Gabbana čizme zablistale su i na Aleksandri, a kako bi se makar djelomično razlikovala od kolegice, umjesto gaćica i topa odabrala je mini haljinicu istog dezena i cijene 1.450 eura, a uz nju je nadodala i elegantne rukavice od 500 eura, kao i crni kožni remen.

Foto: Borna Jakšić/PIXSELL Foto: Borna Jakšić/PIXSELL Aleksandra Prijović

Njezino izdanje te večeri, iznenadilo je brojne obožavatelje koji su je navikli vidjeti u 'zatvorenijim' kombinacijama, za razliku od Jelene koja obožava postavljati provokantne fotografije i golicati maštu svojih fanova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, dvije pjevačice nedavno su se srele u jednom restoranu u Beogradu, a Jelena je nakon toga imala samo lijepe riječi za svoju mlađu kolegicu.

"Prija je izuzetno PRIJAtna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju djecu kao lijepo odgojenu i neodoljivo me podsjetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako megafine u komunikaciji sa mnom", prisjetila se Jelena, pa nadodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što reći, osim da me vole te blage žene (ne znam što vide u meni divljoj). I da me tim 'mac mac' pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtjela bih me oko prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku", napisala je Karleuša na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Severina u kampanji podržala transrodne osobe: 'Odlučila sam...Potpuno sam završila s muškim rodom'