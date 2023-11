Aleksandra Grdić (43), nekadašnja manekenka mamila je poglede i zračila atraktivnošću, no već dugo vremena se povukla iz javnosti i posvetila obiteljskom životu. I dok su je neki gotovo zaboravili, njezina prijateljica je na društvenoj mreži objavila fotku na kojoj pozira s njom i pokazala kako danas izgleda.

U ležernom izdanju

"To je ta generacija kad imaš late night date sa školskom iz razreda u 21h", napisala je Aleksandrina prijateljica ispod fotke. Na fotografiji je Aleksandra pozirala u dućanu grleći prijateljicu. Bila je bez šminke i u totalno opuštenom izdanju, kosu je zavezala u pundžu i podigla palac gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obje su napunile kolica brojnim namirnicama, a sudeći prema fotki, bile su dobro raspoložene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povukla se iz javnosti i posvetila obitelji

Podsjetimo, Aleksandra se udala za Marka Šljakovića s kojim ima troje djece. Živi povučeni obiteljski život u Virovitici. Ranije su izvori bliski bivšoj manekenki otkrili što se s njom događa.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

"Ona se nikome ne javlja i ni s kim se ne čuje. Znam da se posljednje čula s Jelenom Orešković, ali mislim da je i to stalo. Frendica mi je rekla da ju je vidjela u Virovitici i da izgleda opušteno i sasvim normalno", rekao je izvor za Dnevno.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čujemo se i danas, gotovo stalno. Baš planiramo otići neki njezini prijatelji i ja malo do nje u Viroviticu uskoro. Mislim, uvijek kad se piše gdje je netko nestao, kao da je ne znam što, ali jednostavno ljudi imaju pravo promijeniti prioritete. Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njezina nestanka, to vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super", ispričala je njezina bivša kolegica Jelena Orešković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Prva bez šminke! Finalistica izbora za miss Engleske na natjecanje je došla potpuni prirodna!