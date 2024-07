Sin legendarnog pjevača Đorđa Balaševića scenarist je filma 'Megdan: Između vode i vatre' koji je u nedjelju premijerno prikazan na prestižnom festivalu u Napulju, a jednu od uloga igra popularna turbofolk pjevačica. Producent i scenarist Aleksa Balašević osvojio je nagradu za najbolji debitantski film na festivalu, a prokomentirao je svoje iskustvo rada s regionalnom zvijezdom Mayom Berović, kojoj je pripala jedna od većih uloga.

"Dokazala je svima da je rođena umjetnica i da lako mijenja discipline. Pozvao bih Mayu za svaki sljedeći film", otkrio je Aleksa. Istaknuo je kako je pjevačica morala naučiti rumunjski jezik, što je uspješno savladala.

"Prvi put se publici predstavljam kao glumica i presretna sam! Kada su mi rekli da ću glumiti na stranom jeziku, to me je najviše privuklo. Nikad nisam bila u Rumunjskoj, niti sam ikada čula rumunjski, pa mi je to bio veliki izazov. Ali ja ne volim jednostavne stvari, kod mene mora sve biti komplicirano, pa tako i prva uloga u filmu. Glumim jednu jaku, vrlo utjecajnu i moćnu ženu", rekla je Berović.

Na Ischia Global Festivalu bio je i popularni Sting koji je pohvalio producente. Riječ je o uzbudljivoj sportskoj drami koja prati noćni život čuvara u noćnom klubu, čija je sportska karijera pri kraju. Priča prati grupu momaka koji moraju birati između vode i vatre, a žele zadržati oboje. Redatelj filma je Todor Čapkanov, a glumačku ekipu čine Viktor Savić, Enis Bešlagić, Vojin Četković, Nina Seničar i brojni drugi.

