Iako je dugo nismo vidjeli u javnosti, Albina Grčić nedavno se pojavila na otvorenju frizerskog salona Zvonimira Franića. Pjevačica je za Story objasnila zašto je tako dugo "izbivala" iz javnosti, a osvrnula se i na šuškanja o zarukama.

"Ovo ljeto sam baš uživala. Nisam ništa radila u vezi glazbe u smislu kreative i trebalo mi je da skupim dojmove i odvojim što želim, a što ne. Prošla sam kroz jako intenzivno razdoblje i htjela sam se pronaći. Bila sam bačena među lavove, no u zadnje vrijeme sam se pronašla u pisanju. Nadam se da ću iduće godine krenuti aktivno s pjesmama. Skupila sam hrabrosti i rekla sam si: 'Ako netko drugi može, mogu i ja", rekla je Albina.

Prevelika očekivanja su, kako je sama rekla, na njezinim su leđima stvorila velik teret.

"Očekivanja da ostvarim dobar plasman na Eurosongu, stvorila su mi veliki teret. Koliko god je ta europska pozornica super prilika, s druge je strane i veliko prokletstvo. Meni je sve to nekako zakočilo. Bila sam intenzivno po medijima i highlight ime u tom periodu i onda odjednom ništa. Zapravo to nije tako. Pisala sam, putovala i bavila se influencanjem. Ljudi koji se pitaju gdje sam, očito me žele gledati i dalje. Zato sam sad tu. To je bila situacija nakon koje sam si odlučila dati vremena i pronaći se da bih shvatila što zapravo želim", rekla je.

Najveća podrška tada joj je bio dečko - nogometaš Ivan Ćalušić, koji se prošlo ljeto ozlijedio na travnjaku.

"Bili smo stalno skupa, prije i nakon ozljede. Ja sam neko vrijeme putovala. Bila sam u Beogradu i Londonu. On je sad puno bolje i jedva čekamo ići u nove pobjede", kazala je.

Talentirana je pjevačica nedavno objavila fotografiju u Ivanovom zagrljaju s opisom: "A bilo je i vrijeme". Upravo su zbog te fotografije mnogi pretpostavili da se pjevačica zaručila.

"Izgleda da sam stvarno nepromišljena što se tiče opisa fotografija. Ja nešto bubnem, neku internu foru, a ljudi je interpretiraju na svoj način. Malo sam se šokirala kad su me ljudi krenuli pitati o zarukama. Moja posljednja objava je zezancija jer dugo Ivan i ja nismo objavili zajedničku fotografiju", rekla je te dodala: "Hoće li uskoro zaruke? To vam ne mogu potvrditi. Ivan i ja razmišljamo o zajedničkom životu. Super nam je u vezi jer dijelimo zajedničke interese i velika smo si podrška. No, još imam puno obaveza ispred sebe. Moram završiti fakultet te se oboje moramo životno stabilizirati", zaključila je.