"Dakle, pokušavam ostati mršava, ali otišla sam u Jack in the Box i uzela sam 4 tacosa, 3 peciva s jajima, kolutiće luka i ljuti sendvič s piletinom", rekla je Selena. "No, ne misli da je oblik tijela zapravo bitan jer ljudi uvijek nađu razlog za kritiku na internetu. Savršena sam takva kakva jesam”, dodala je.