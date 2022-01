Mnogi prijatelji i obitelj danas su ispratili na vječni počinak Akija Rahimovskog na zagrebačkom Mirogoju. U trenutku kada su lijes Akija Rahimovskog spuštali u grob, zasvirala je pjesma "Sailing" glazbenika Roda Stewarta kojeg je Rahimovski rado slušao.

Lijes je bio prekriven makedonskom zastavom, a uz njega su stajali članovi Parnog valjka, djeca i unuci Akija Rahimovskog, kao i brojni prijatelji te kolege glazbenici. Aki je ispraćen uz nekoliko pjesama.

Prva od njih bila je "Za malo nježnosti" koju je s Parnim valjkom snimio 2016. godine. Zatim su pustili makedonsku pjesmu "Zašto si me rodila, majko", a nakon nje i pjesmu "My Way" Franka Sinatre.