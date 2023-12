Popularni RTL-ov voditelj Adrian De Vrgna za net.hr podijelio je detalje o proslavi Božića i nadolazećim praznicima, a za Novu godinu, kaže, ima poseban plan.

Kako ćete provesti Božić i Novu godinu?

Božić mi je na RTL-u tradicionalno radan, dakle, provest ću ga s kolegama, koji su mi ujedno druga obitelj, i ne žalim se, jer poanta blagdana je biti s najbližima. Kako je RTL tim sjajnih ljudi, zajedno ćemo odraditi dan, ali i tradicionalno se počastiti i zabaviti, kako to za Božić i treba biti.

Gdje ćete dočekati 2024.

Mi mladi (hahaha) volimo lude provode, pa najluđa noć u godini podrazumijeva upravo to. Ove godine sam u Ujedinjenom Kraljevstvu. Putujem dan uoči Silvestrova sa svojim Kikom, prekrasnim mladićem od 17 godina (kod nas često ne znate tko je tata, a tko sin), dakle, u najboljem društvu. Plan nam je posjetiti London, Kent, ali i sjever Engleske. Stižemo na privatni party, veselim se jako. Vidjet ćemo se s našom obitelji koja živi u UK i očekujemo dobar provod, kako to inače bude. Glazba, ples, hrana, pjenušac, puno smijeha, zagrljaja i ljubavi.

Volite li kititi bor, volite li općenito božićno vrijeme ili Vas živciraju lampice u studenome?

Ne volim pretjeranu komercijalizaciju, ali tko voli, neka kiti jelku i u rujnu, neka svijetli 1000 lampica cijelu godinu. Što se mene tiče, ako je sve ekološki, kod nas bor je upravo takav – ekološki. Kiti se na Badnjak, ostane nekad cijeli siječanj i veljaču. Nema stresa i hektike, brzo ga okitimo, ne pretjerujemo u kiču, volimo estetiku, a opet za to je zadužen moj sin, Kiko. "No stress" nam je moto, poanta je u ljubavi i zajedništvu, a ne u imperativu da se nešto mora. Da ne stignemo i ne okitimo, ne bi bilo ništa strašno, ali da nema ljubavi, e to već bi.

Volite li kuhati, pripremate li sami neka jela ili slastice za Božić?

Kuham kad sam slobodan jer me to opušta, ali ne tradicionalna jela. Volim eksperimentirati, raditi salate i iskušavati nove recepte. Znam reći da sam "vjernik po jelu" – poštujem svačiju religiju, a čast mi je i zadovoljstvo isprobati namirnice i jela koja inače nisu na mom meniju. Dakle, sjajan sam gost, hahaha. Bakalar na Badnjak ipak je "must". I uvijek se nađe netko tko ga pripremi, ako već ja nisam stigao. Tako će biti i sada. Od slatkog ipak nisam, pazim na liniju.

Koja je Vaša novogodišnja želja?

Novogodišnja želja - da mi se nastavi sve lijepo iz 2023., jer bila je to sjajna godina u poslovnom smislu. Želim da naši gledatelji ostanu vjerni, jer trudimo se i trudit ćemo se ostati najbolji. Želim nam nove projekte, zdravlja, sreće, i naravno, eura, jer ne živi se od zraka i ljubavi, iako bez jednog i drugog se ne može, prije svega. Puno poštovanja i uspjeha želim i kolegama i sebi, a privatno da smo svi na broju i sretni.

Čestitka za čitatelje

Dragi gledatelji, volite se. Ljubav pokreće. Želim vam zdravlja i sreće. Hvala vam što ste uz nas. Želim vam da vam se ostvare sve najljepše želje. Neka u 2024. i kod nas i u svijetu zavlada mir, sreća i blagostanje. Budimo dobri i obzirni jedni prema drugima. Trudimo se biti bolji ljudi, jer jedan je život. Hvala što nas gledate! Volim vas.

