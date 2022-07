Iako su se Jagger i Richards poznavali još 1950. godine, kada su imali samo 7 godina, nisu imali previše zajedničkog kontakta. Sve do sudbonosnog susreta u listopadu, 1961. godine na peronu željezničke stanice Dartford. Jagger je toga dana išao za London noseći dvije LP ploče – "Rockin' at the Hops", Chucka Berryja i "The Best of Muddy Watters". Kada je Richards ugledao te ploče, nije mu mogao ne pristupiti. Prišao mu je i upitao ga: "Gdje li si to nabavio, kvragu?". Tako je započeo razgovor nakon kojeg više ništa neće biti isto. Uskoro su njih dvojica počela svirati u skupini koju su nazvali "Little Boy Blue and the Blue Boys", no obojica su željela više. Srećom, u klubu Ealing Club upoznali su gitarista Briana Jonesa. Uz njega su upoznali i klavijaturistu Iana Stewarta koji im se odlučio pridružiti. I to su, u stvari, temelji budućih The Rolling Stonesa.