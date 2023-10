Legendarni američki reper 50 cent nastupio je sinoć u prepunoj zagrebačkoj Areni.

Bio je to prvi nastup repera nakon 2007. godine i tada je rekao da se više neće vratiti.

Reper je sada nastupio u sklopu turneje 'The Final Lap' koja se održava u čast 20. godišnjice izdanja albuma 'Get Rich or Die Tryin''.

‘Candy shop’, ‘Window shopper’, ‘Many men’, ‘Best friend’, neki su od hitova koje je izveo.

Kao predgrupa 50 Centu nastupio je američki pjevač Jeremih.

Uz američkog repera na pozornici nastupalo i nekoliko plesačica.

U jednom su mu trenutku zaplesale i u krilu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

36-godišnji američki pjevač Jeremih nastupio je s vatrenim plesačicama.