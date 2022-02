Publika je bila oduševljena kada se Matt Damon pojavio u "Interstellaru" Christophera Nolana. Damon u ovom filmu glumi dr. Manna, astronauta koji se toliko očajnički želi spasiti da je spreman sabotirati misiju filmskog heroja, Coopera, kojeg je glumio Matthew McConaughey. U ovom filmu Damon nije bio kreditiran, nije bio prikazan u najavama i bio je odsutan s reklamne turneje. Namjera je bila obmanuti publiku. Damon obično glumi dobre muške likove, no u "Interstellaru", njegov lik nije nužno zlonamjeran, ali je dovoljno uspaničen da čini sebične stvari. Nolan je znao da gledatelji to neće od njega očekivati, pa će to stvoriti dodatnu dramu.