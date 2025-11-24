Uživaj u novim crtićima na platformi Voyo!

Imamo za vas spremne prave poslastice za zimske dane. Taman da se utoplite i ususret veselim praznicima: od legendarnih podvodnih junaka do novih heroja Divljeg zapada, čarobnih hotela, zmajeva, duela i konjića s velikim srcem. U nastavku pogledajte što je novo na Voyo dječjem profilu kojeg su odabrale mame.

Jedanaest novih naslova za sve uzraste

Spužva Bob Skockani film: Spužva na suhom

Spužva Bob i Plankton udružuju snage kako bi vratili ukradenu tajnu formulu. Potraga ih vodi iz Bikini doline na kopno, gdje postaju superjunaci. Film kombinira klasičnu animaciju i CGI likove u stvarnom svijetu. Antonio Banderas pojavljuje se kao gusar Burger-Beard. No, ne brinite - imamo sinkroniziranu verziju tako da i oni koji još ne čitaju vješto mogu gledati avanturu prepunu humora, akcije i optimizma.

Trolovi: Ritam se nastavlja

Poppy, Branch i ostali trolovi nastavljaju svoje šarene glazbene pustolovine. Nakon spašavanja svijeta, grade zajednicu punu smijeha i dobre energije. Trolovi svakodnevno otkrivaju nove izazove, prijateljstva i glazbene hitove. Serija promovira ljubav, zajedništvo i pozitivnu energiju. Trolovi: Ritam se nastavlja na Voyo idealni su za gledatelje svih uzrasta.

Rango

Rango je nespretni kameleon koji se slučajno nađe u gradiću Dirt. Grad na rubu Divljeg zapada treba hrabrog šerifa, a Rango neočekivano preuzima tu ulogu. Dok pokušava održati red, uči što znači biti istinski vođa. Film spaja spektakularnu animaciju i humor koji mogu pratiti sve generacije. Rango na Voyo donosi toplu priču o hrabrosti i zajednici koja treba novog junaka.

Hotel Bubble

Hotel Bubble je čarobno odmaralište koje vodi vesela vlasnica Bubble. Bubble i njezini pomoćnici koriste čarobne bubble štapiće kako bi pomogli gostima. Svaka epizoda donosi smiješne nezgode i trenutke pune mašte. Serija uči djecu kreativnosti, hrabrosti i prijateljstvu. Hotel Bubble spaja humor i toplinu u svijetu gdje oživljavaju snovi i mjehurići.

Zmajevi: Jahači iz Berka

Serija prati mlade jahače i njihove zmajeve na otoku Berk. Svaka epizoda donosi uzbudljivu pustolovinu inspiriranu univerzumom Kako izdresirati zmaja. Mladi junaci suočavaju se s opasnostima, tajnama i novim izazovima. Serija Zmajevi: Jahači iz Berka naglašava hrabrost, prijateljstvo i preuzimanje odgovornosti. Idealna je za sve koji vole zmajeve, akciju i fantaziju.

Yu-Gi-Oh! GO RUSH!!

Radnja prati blizance Odo, koji rješavaju probleme između ljudi i vanzemaljaca. Tijekom jedne misije susreću Yudiasua, vanzemaljca koji uči igrati Rush Duel. Yuhi sumnja da je Yudias ukrao moćni artefakt, što pokreće napeti duel. Serija kombinira akciju, nove likove i brze taktičke bitke. Donosi svježu energiju u bogati Yu-Gi-Oh! svijet na Voyo.

Wild Manes

Cocoa i njezine prijateljice uče pretvoriti male nesreće u važne životne lekcije. Svaki lik ima jedinstvenu osobnost i talent. Serija donosi smiješne i dirljive trenutke o prijateljstvu. Promiče hrabrost, solidarnost i samopouzdanje. Wild Manes nudi čarobne avanture u svijetu punom boja i topline.

The Creature Cases

Sam Snow i Kit Casey rješavaju misteriozne slučajeve diljem svijeta. U svojim misijama koriste stvarne zoološke činjenice. Serija spaja detektivski žanr s edukativnim sadržajem o životinjama. Svaka epizoda donosi novu enigmu i zanimljivo učenje. Creature Cases na Voyo je savršena kombinacija zabave, misterija i znanosti.

Bibin čarobni svijet

Serija Bibin čarobni svijet je namijenjena predškolskoj djeci i uči ih lijepom ponašanju. Svaka epizoda donosi novu životnu lekciju i zabavnu pustolovinu. Likovi rješavaju male misterije i razvijaju zdrave navike. Bibin čarobni svijet je nježan, edukativan i pun topline.

Pepa Praščić

Nove epizode megapopularne Pepe prati na Voyo. Pepa je vesela i znatiželjna praščić djevojčica koja istražuje svijet oko sebe. Uz svoju obitelj živi smiješne, jednostavne i poučne svakodnevne situacije. Svaka epizoda završava jasnom porukom o dijeljenju, ljubaznosti ili obitelji. Serija je kratka, šarmantna i idealna za predškolce. Pepa Praščić potiče maštu i učenje kroz igru.

Sherlock Gnomes

Gnomeo i Julija stižu u London i suočavaju se s nestankom vrtlarskih patuljaka. Sherlock Gnomes preuzima istragu kao najbolji patuljak–detektiv. Potraga vodi likove kroz uzbudljive i misteriozne londonske ulice. Film kombinira humor, detektivske elemente i dinamičnu animaciju. Glasove posuđuju James McAvoy, Emily Blunt i Johnny Depp.

Ako voliš animirane svjetove, Voyo ti nudi bogatu paletu novih crtića – od epskih avantura do nježnih, edukativnih priča. Savršeno za obiteljske večeri, dječji osmijeh ili tvoju dozu animirane zabave. Uživaj uz Voyo!