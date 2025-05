Prva podjela na Farmi izazvala negodovanje: 'Ovdje ima licemjernih' 

Nakon početnog šoka natjecatelja što svoje mjesto na Farmi odmah moraju zaslužiti, neki su od njih postali sluge, dok su drugi farmeri. O tome je odlučio vođa obitelji. No, to se nije svidjelo 19-godišnjem Patriku Vidakoviću iz Zagreba. Svoje je mišljenje izrazio vrlo otvoreno i time iznenadio natjecatelje na Farmi.

Jesu li na Farmi već niknuli klanovi?

“Već vidim da su se klanovi izorganizirali”, govori Patrik na čuđenje ostalih na Farmi. “Patrik mi djeluje kao jedno nezrelo, razmaženo derište”, komentira 34-godišnji Haris Mrkaljević iz Bužima. “Mislim da je on sam sebi iskopao rupu s time što je rekao”, kaže 28-godišnja Splićanka Magdalena Raguž. No, Patrik misli potpuno suprotno: “Vidim da ovdje ima dvoličnih, licemjernih, i pokvarenih, sad idemo do kraja – do pobjede.”

Što je naljutilo Patrika, pogledajte odmah u prvoj epizodi Farme na platformi Voyo, gdje Farmu možete pratiti čak tjedan dana prije prikazivanja na TV-u, a uskoro i na RTL-u!

