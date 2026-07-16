Proslava uz film: Dvije priče na dva kotača

Bicikl je jedan od najboljih, najjeftinijih i najpristupačnijih prijevoznih sredstava. Neki ga koriste radi rekreacije, ali sve je više onih kojima je bicikl postalo glavno prijevozno sredstvo do posla.

'Lance Armstrong: Uspon i pad': Dramatizacija sustavne prijevare

Igrani film Stephena Frearsa 'Lance Armstrong: Uspon i pad' (2015.) dramatizirana je kronika Armstrongove vladavine. Temeljen na knjizi novinara Davida Walsha, film se ne bavi pitanjem je li Armstrong varao, već kako je to činio. Ulogu je maestralno odigrao Ben Foster, koji se za nju pripremao i uzimanjem dopinga. Film detaljno prikazuje logistiku prijevare pod vodstvom liječnika Michelea Ferrarija, od transfuzija krvi do sustavnog zataškavanja i nemilosrdnog pritiska na kolege. Prikazano je kako su vozači poput Floyda Landisa bili uvučeni u sustav, ali i odbačeni. Kroz oči novinara Walsha (Chris O’Dowd), publika dobiva uvid u svijet u kojem su istinu svi znali, ali je se rijetki usudili izreći. Fikcija dopušta pristup trenucima koje kamere nisu zabilježile: tajnim sastancima i brutalnom zastrašivanju.

Foto: Gero Breloer/DPA/Pixsell

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'Lance': Ispovijest iz prve ruke

Drugačiji pristup nudi ESPN-ov dokumentarac 'Lance' (2020.) redateljice Marine Zenovich. Umjesto dramatizacije, film se temelji na satima iscrpnih intervjua sa samim Armstrongom, dajući mu priliku da ispriča svoju verziju događaja, od početaka do priznanja kod Opre. Film ne traži oprost, već istražuje kompleksnost njegove ličnosti. Prikazan je kao čovjek koji je osnovao zakladu "Livestrong", ali i kao beskrupulozni sportaš koji je uništavao karijere poput one Frankieja i Betsy Andreu. Kroz svjedočanstva bivših suvozača i suparnika, 'Lance' slika portret čovjeka čija je glad za pobjedom prešla sve granice, ostavljajući gledatelja da sam donese sud o njegovoj iskrenosti.

Foto: JOEL SAGET

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Oba filma uspješno dekonstruiraju mit o Armstrongu. Zajedno, oni nisu samo priča o dopingu, već i lekcija o kulturi slave, medijskoj mašineriji i kolektivnoj želji javnosti da vjeruje u heroje, čak i kada je priča predobra da bi bila istinita. Filmovi su dostupni za gledanje na platformi Voyo.