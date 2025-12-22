FREEMAIL
GLEDAJ NA VOYO /

Otkrivamo tko se sve vraća na ljubavni otok u specijalnom izdanju 'Love Island Games'

Otkrivamo tko se sve vraća na ljubavni otok u specijalnom izdanju 'Love Island Games'
Foto: Voyo

Najzanimljiviji kandidati prošlih sezona ponovno stižu na Otok. Donosimo popis

22.12.2025.
9:35
Hot.hr
Voyo
Druga sezona popularnog reality showa "Love Island Games" stiže na Voyo, donoseći novu dozu uzbuđenja i drame s povratnicima iz različitih globalnih "Love Island" franšiza. Ovaj specijal megapopularnog realityija Love Island, koji možete pratiti na Voyo, okuplja omiljene bivše natjecatelje koji se vraćaju na ljubavni otok u potrazi za drugom šansom za ljubav i priliku za osvajanje značajne novčane nagrade. Voditeljsku palicu druge sezone preuzela je američka TV zvijezda Ariana Madix, koja je već poznata publici kao voditeljica američke verzije showa. Svojim šarmom i iskustvom, Ariana vodi natjecatelje kroz sve izazove i eliminacije. Uz nju, prepoznatljivi glas naratora, legendarni Iain Stirling, ponovno se vraća kako bi svojim duhovitim i britkim komentarima pratio sva događanja u vili, što je postalo zaštitni znak franšize.

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Novi show - već poznati kandidati

Koncept realityja 'Love Island Games' je jednostavan, ali uzbudljiv: bivši 'otočani' Velike Britanije, SAD-a, Australije, Francuske, Malte, Belgije i Nizozemske ponovno se useljavaju u luksuznu vilu. Njihov cilj nije samo pronaći ljubav, već i sudjelovati u zahtjevnim timskim i parovnim izazovima. Kako bi opstali, moraju ostati u paru, izbjegavati eliminacije i strateški igrati igru, a sve to dok se nose s dramatičnim preokretima i romantičnim zapletima.

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Tko su natjecatelji druge sezone Love Island Games?

Andrea Carmona (Love Island USA, sezona 6)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Andreina Santos (Love Island USA, sezona 7)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Charlie Georgiou (Love Island USA, sezona 7)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Christopher Seeley (Love Island USA, sezona 7)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Garbi Denteh (Love Island Belgija/Nizozemska, sezona 4)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Isaiah Campbell (Love Island USA, sezona 4)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Josh Goldstein (Love Island USA, sezona 3)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Kay Kay Gray (Love Island USA, sezona 5)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Kendall Washington (Love Island USA, sezona 6)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Lucinda Strafford (Love Island UK, sezona 7 i Australija, sezona 5)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Mert Okatan (Love Island Belgija/Nizozemska, sezone 2 i 3)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Nicola Gauci Borda-Warr (Love Island Malta, sezona 1)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Solène Favreau (Love Island Francuska, sezona 2)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Tyrique Hyde (Love Island UK, sezona 10)

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Naravno, kao i u svakoj "Love Island" sezoni, i ovdje su vilu dodatno uzdrmali kasniji dolasci novih natjecatelja, takozvanih "bombshelli".

Nova pravila i egzotična lokacija

Druga sezona "Love Island Games" snima se u istoj, luksuznoj vili na Fidžiju, gdje se snima i američka verzija showa, pružajući savršenu tropsku pozadinu za ljubav i natjecanje. Najveća novost ove sezone, za razliku od prve, jest što se show producirao uživo. To je omogućilo gledateljima da po prvi put aktivno utječu na tijek igre glasanjem putem službene aplikacije. Njihovi glasovi odlučivali su o sudbinama natjecatelja, uključujući tko će se spojiti u par, tko ostaje u vili, a tko odlazi kući. Pobjednički par na kraju je okrunjen titulom prvaka i osvaja vrijednu novčanu nagradu.

Foto: Voyo
Foto: Voyo

Ne propustite drugu sezonu "Love Island Games" i sve drame, romanse i iznenađenja, samo na platformi na Voyo!

Love Island UkOtok LjubaviVoyo
