Čarolija Eiko Ishioke: Kostimi kao glavni lik ‘Snjeguljice’

Bio je to njezin posljednji projekt, okrunjen posthumnom nominacijom za Oscara, koji je zauvijek zacementirao njezino mjesto u panteonu filmskih velikana.

Foto: TMDB

Bajka ispričana kroz tkaninu

Kao dugogodišnja suradnica redatelja Tarsema Singha, Ishioka je imala potpunu slobodu stvoriti svijet koji se ne pokorava povijesnim pravilima. Njezini kostimi nisu replike, već maštovita fuzija stilova od 16. do 18. stoljeća, prožeta elementima japanske estetike i bollywoodske raskoši. Opseg posla bio je monumentalan: Ishioka je dizajnirala više od četiristo originalnih kostima, dok je dodatnih 600 komada unajmljeno i u potpunosti prerađeno. Svaki je šav i nabor služio priči, pretvarajući odjeću u umjetnička djela koja su diktirala pokrete i držanje glumaca.

Foto: TMDB

Sukob svjetova: Snjeguljica protiv Zle kraljice

Glavna vizualna okosnica filma jest kontrast između Snjeguljice (Lily Collins) i Zle kraljice (Julia Roberts), koji je Ishioka maestralno dočarala kroz njihovu odjeću.

Foto: TMDB

Snjeguljicu isprva upoznajemo kao nevinu djevojku u haljinama pastelnih boja, ukrašenim cvjetnim motivima. Njezin kostim labuda na kraljevskom balu simbolizira čistoću i eleganciju. No, bijegom u šumu i pridruživanjem patuljcima, njezina se garderoba mijenja. Široke hlače i jednostavniji korzet označavaju njezinu novostečenu slobodu i odvažnost. Vrhunac njezine transformacije je vjenčanica – umjesto tradicionalne bijele, Ishioka je odabrala živopisnu kombinaciju plave i narančaste, simbolizirajući zrelost i početak novog života.

Foto: TMDB

Foto: TMDB

S druge strane, kostimi Zle kraljice namjerno su pretjerani, groteskno veliki i kičasti. Njima se želi pokazati njezina opsjednutost moći i ljepotom, kao i činjenica da se 'previše trudi'. Njezina vjenčanica postala je legendarna – teška nevjerojatnih 27 kilograma i s opsegom od osam i pol metara, predstavljala je fizički izazov za Juliju Roberts. Kostimi kraljice nisu tu da bi bili lijepi, već da bi dominirali prostorom i odražavali ispraznost njezina karaktera.

Foto: IMDB

Eiko Ishioka preminula je od raka u siječnju 2012., tek nekoliko mjeseci prije premijere filma. Njezin rad donio joj je posthumnu nominaciju za Oscara i pobjedu na dodjeli nagrada Ceha kostimografa. Godinama kasnije, ovi kostimi i dalje se izlažu u muzejima kao primjer vrhunske umjetnosti. Oni su dokaz da kostimografija nije samo zanat, već moćan alat koji, u rukama genija poput Ishioke, može postati srce i duša čitavog filma.