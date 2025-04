Stjepan i Kristina rangirali ostale kandidate: 'Blokirala bih ga na Instagramu, ja sam za njega avion'

U novoj epizodi RTL-ova sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" parovima je zadan novi izazov u kojem je svaki od njih morao rangirati ostale kandidate ili kandidatkinje na temelju fizičke privkačnosti i karaktera.

Kristini se nije svidjelo što mora obavljati zadatak sa Stjepanom, s obzirom na to da tijekom izazova njen suprug iz showa voli zauzeti ulogu "macho" muškarca što njoj itekako smeta.

"Da sam ja u jednom normalnom i lijepom odnosu, vjerojatno bih se veselila zadacima jer želiš naučiti što više o svom partneru u svim situacijama. Ali, u Stjepanovom i mom slučaju to se uvijek pretvori u neku svađu. Mi zapravo funkcioniramo jako dobro sve dok ne dođu zadaci", objasnila je Kristina.

'Ne znam što je u njegovoj glavi'

Stjepan je na prvo mjesto stavio Doris, istaknuvši da mu se sviđa njena energija, ali i osmijeh. Za Kristinu na prvom se mjestu našao Marko zbog visine i dobre energije.

"On je kralj. Samouvjeren je i miran u isto vrijeme. Poštujem ga", obrazložila je Kristina, istaknuvši da nema ništa ružno za reći o Marku.

Stjepan je na drugo mjesto stavio Jeannette, dok su treće mjesto dijelile Irma i Silvija. Na četvrto mjesto smjestio je svoju "suprugu", a najniže rangirana bila je Kristina S.

"Ne znam što je u Stjepanovoj glavi. Kada on više jednog dana ne bude na ovom svijetu, trebalo bi njegov mozak uzeti i secirati. Meni nije jasan izbor za Jeannette", objasnila je, dodavši da ona Stjepanu "može biti baka".

Stjepan sebe smatra pobjednikom

Kristina je na drugo mjesto stavila Igora, zatim Hrvoja, a nakon njega smjestio se Stjepan. Na posljednjem mjestu našao se Simon.

"Kad bi me on dodao na Instagramu i ja bih vidjela njegov profil, blokirala bih ga iste sekunde. On meni fizički nikako nije lijep. Možda ni ja njemu nisam, ali po mom mišljenju ja sam za njega avion", objasnila je Kristina za svog "supruga", dodavši da bi joj bilo neugodno u slučaju da je Stjepan gleda na drugačiji način.

Stjepan je naposljetku svoju fotografiju pomaknuo na početak, rekavši da je sve pobijedio.

"Ti si pobijedio po tome što si glup", objasnila je Kristina na kraju.

