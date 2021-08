Baš nitko nije mogao pretpostaviti kakav će se zloban komentar naći u moru komplimenata ispod najnovije objave Vlatke Pokos na Instagramu.

Naime, bivša TV voditeljica podijelila je svoj crno-bijeli portret sa sunčanim naočalama, ali jednom njezinu pratitelju na pameti je bilo nešto potpuno izvan konteksta fotografije.

Neznani "junak" je, dakle, iskoristio priliku da Vlatki, koja ima 51 godinu, prigovori to što se nikad nije ostvarila kao majka. Ona na to nije mogla prešutjeti te mu je odgovorila u poduljem obraćanju.

'Majčinstvo je divno, ali...'

"Tipičan primitivni i prosti balkanski svjetonazor i komentar. Postoje, nažalost, i medicinski razlozi zašto neke žene nemaju djecu, iako ih žele", započela je Pokos u svom komentaru.

"Vašem malom, mizogino/talibanskom mozgu to nije palo na pamet, zar ne? I ne, nismo manje vrijedne zato što nismo biološke majke. Majčinstvo je divno, ali nije jedini smisao postojanja žene", zaključila je bivša voditeljica.

Podršku su joj nakon toga pružili i brojni pratitelji, koji su utvrdili kako "nema potrebe uopće trošiti riječi na ružne komentare", a javio se i Jacques Houdek.

"Draga Vlatka, primitivce ne bumo nikad odgojili ni naučili. Nek si mu napisala, znaš da sam uvijek za to, ali on to niie shvatio, to ti je jasno?", komentirao je pjevač te Vlatki poslao zagrljaje i poljupce.