Sanela Horvat dočekala je svoje goste s aperitivom i malim zalogajčićima, a potom su se svi ugodno smjestili za stol kako bi isprobali što je domaćica za njih pripremila. Za predjelo Sanela je ponudila pohane rolice sa šunkom i sirom te francusku salatu na njezin način.

„Sama prezentacija jela je bila puna nedostataka. Ona je imala tanjur 22, a onda je još u taj tanjur 22 stavila zdjelicu punu francuske salate, što je stavilo u drugi plan one dvije pohane rolice“, krenuo je s komentarima Božidar kojem predjelo nije bilo „ništa spektakularno“, dok su Nedjeljka i Mateo bili zadovoljni s ponuđenim.

'Nije znala servirati jela'

Za glavno jelo domaćica je pripremila teleću koljenicu s krumpirom i graškom, inače obiteljski specijalitet koji se kuha za posebne prigode.

„Prezentacijski za moj pojam to nije to. Ona je dala truda, ali nije znala servirati jela da to bude jedna homogena priča“, kazao je Božidar pa rekao kako bi svi kandidati trebali doći kod njega na malu školu kuhanja.

„Ja takvog učitelja ne bi htio“, komentirao je Sven, a i Mateo se slaže s tim: „Naporan je, daje savjete, a ni ne pitaš ga…“

Maria (8) oduševila pjesmom i plesom

Izuzev ponekad napetog odnosa za stolom, na večeri je vladala dobra atmosfera jer su se svi trudili biti uključeni u razgovor, a onda je na red stigao desert – Sanelin cheesecake.

„Dugo nisam probao tako dobar cheesecake, bio je odličan i volio bih ga opet probati“, pohvalio je Mateo, dok je Božidar savjetovao domaćicu da drugi put obavezno mora staviti želatinu u tortu.

Kao iznenađenje večeri stigla je Sanelina osmogodišnja kći Maria koja je sve oduševila pjesmom i plesom, pa je nakon poklona stigao red na ocjenjivanje. Sven je Saneli dao 8 bodova jer mu krumpir i grašak u glavnom jelu nisu u potpunosti odgovarali, Mateo joj je dao ocjenu 9 jer mu je umak u teletini bio kiselkast, a Nedjeljki je sve bilo super pa je Saneli dala čistu desetku!

„Bilo je dosta nedostataka i ja ne odustajem od svojih principa ocjenjivanja jela“, kazao je Božidar koji je večeru ocijenio sedmicom. Tako je Sanela zaradila 34 boda, a može li najmlađi kandidat tjedna Mateo napraviti najbolju večeru – pogledajte u četvrtak u 20 sati na RTL-u!