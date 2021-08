Dennis “Dee Tee” Thomas, jedan od osnivača jazz, soul, r'n'b, funk i disco glazbene skupina Kool & the Gang, umro je u subotu u snu, kazao je glasnogovornik.

Uzrok smrti 70-godišnjeg glazbenika Dennisa Thomas tek treba biti utvrđen.

“Originalni član Kool & the Gang, Dennis je bio sama duše glazbene skupine", rekao je glasnogovornik.

Dennis je svirao i saksofon, flautu, udaraljke, dodao je. Thomas se pamti po velikom hitu iz 1971. Who’s Gonna Take the Weight.

Preminuo je godinu dana nakon smrti Ronalda Bell, također jednog od osnivača Kool & The Gang koji je umro 2020. u 69. godini.

Skupinu Kool & The Gang osnovali su prijatelji iz susjedstva i ona je postala jedan od najvećih R&B bendova s hitovima kao što su Jungle Boogie i Hollywood Swingers., Celebration iz 1980., Get down on it, Ladies' Night.

U Hrvatskoj je nastupila 2007. u Zagrebu, a 2014. u Opatiji.