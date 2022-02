Iz Ukrajine je potvrđeno da će ih na ovogodišnjem Eurosongu u Torinu, nakon što se pjevačica Alina Pash morala povući, predstavljati raperi Kalush Orchestra s pjesmom "Stefania", javlja Eurovision World.

Alina je trebala predstavljati Ukrajinu s pjesmom "Tini Zabutykh Predkiv", no zbog optužbi da je 2015. godine ilegalno posjetila Krim morala se povući.

Ukrajinska televizija nakon toga pozvala je grupu Kalush Orchestra da zauzme njezino mjesto, a oni su to rado prihvatili. Reperi su osvojili drugo mjesto na Vidbiru, ukrajinskom izboru za pjesmu Eurovizije.

Nakon što je na službenom Instagramu Eurosonga objavljena vijest o novom predstavniku Ukrajine, fanovi diljem Europe poslali su poruke podrške.

"Moramo podržati Ukrajince na Eurosongu", "Želim vam svu sreću", "Molite se za Ukrajinu", poručili su.

Pjesma Kalush Orchestra posvećena je majkama, a evo kako glasi na hrvatskom jeziku:

"Stefania mama mama Stefania

Polje cvjeta, ali ona posijedi

Pjevaj mi uspavanku mama

Želim čuti tvoju zavičajnu riječ

Poljuljala me, dala mi je ritam i snagu volje; nije uzela, ali je dala

Vjerojatno je znala više i od Salomona

Uvijek ću hodati do tebe razbijenim cestama

Ona me neće probuditi, neće me probuditi u jakim olujama

Uzet će od bake dvije smokve, kao da su meci

Poznavala me jako dobro; nije se prevarila, a bila je jako umorna; ljuljala me

lyuli lyuli lyuli…

Nisam u pelenama, ali mama ,ali mama, dosta, kao da nisam već odrastao da sam platim stvari

Nisam malo dijete, ali ona još gubi živce, hodao sam "kao dame je šljaka udarila" (ukrajinska kletva)

Sva si mlada o majko na vrhuncu tvoje slave, a ako ne cijenim tvoju brigu na vrhuncu, u slijepoj sam ulici

Ubij vrh taj vrhunac, pjevao bih ti svojom ljubavlju

lyuli lyuli lyuli…"