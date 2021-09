Angelia Jolie priznala je kako se s bivšim suprugom Bradom Pittom svađala oko njegove suradnje s producentom Harveyem Weinsteinom, čovjekom kojeg su mnoge glumice optužile gnjusno seksualno zlostavljanje.

Jolie je za Guardian ispričala kako ju je holivudski silovatelj napao dok je s njim radila na filmu 'Playing by Heart' 1998. Tada je imala tek 21 godinu, a u intervjuu je kazala kako tada nije shvaćala o kakvim se ozbiljnim stvarima radi.

"Žene često smatraju da su pobjegle ako su se uspjeli fizički maknuti. No, ako izađete iz sboe, mislite da je pokušao nešto, no nije uspio? No, istina je da su i sami pokušaj i iskustvo pokušaja silovanja, napad sam po sebi", rekla je Jolie.

Ispričala je što je doživjela

Dodala je kako ju je majka učila o tome koja sve prava ima. "Znate, počela sam rano raditi kako bih majci pomogla s računima. No, nisam bila svjesna toga kako me trebaju tretirati. Bila sam djevojčica kojoj svijest o pravima i zaštiti nije bila urođena, mislila sam da su to stvari za koje se treba boriti. A kad se borite, ljudi vas čudno gledaju", povjerila se.

Kad su je novinari pitali što se konkretno dogodilo s Weinsteinom, Angelina je ispričala: "To je bila zloupotreba mojih prava. Nije ti bio flert, već situacija od koje je trebalo pobjeći. Izbjegavala sam Weinstena, i upozoravala druge djevojke. Sjećam se da sam sve ispričala svojem prvom suprugu Johnnyju te da je on bio divan. Sve je ispričao prijateljima, a oni su svim djevojkama prenijeli neka ne budu sami s Harveyem u sobi.

Poslije sam dobila ponudu za snimanje filma 'Avijatičar' te je odbila jer je on bio uključen u projekt. Nikad više s njim nisam radila, no Brad jest. I zbog toga mi je bilo teško", priznala je Jolie.

Pitt molio Weinsteina da producira film

Radi se o filmu 'Prokleti' Quentina Tarantina kojeg je koproducirala tvrtka Harveya Weinsteina. Tri godine kasnije, Brad je ponovno otišao Weinsteinu te ga molio da producira i distribuira film 'Killim them softly'.

Jolie kaže kako je tada to doživjela kao poricanje napada kojeg je doživjela. "Puno smo se svađali oko toga, naravno da me to jako povrijedilo. Znao je da me Harvey napao i svejedno je radio s njim", kazala je.

U to vrijeme Jolie nije sudjelovala na promo događajima s Pittom, a sedam godina kasnije, razveli su se.

Weinsten je trenutno u zatvoru, gdje služi 23-godišnju zatvorsku kaznu zbog višestrukih silovanja i napada.