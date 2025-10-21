Zuzu iz 'Života na vagi' završila u bolnici: 'Jedva čekam vratiti se treninzima'

Zuzana iz šeste sezone "Života na vagi" otkrila je da je imala operaciju meniskusa koljena. O svom iskustvu i zahvalnosti osoblju bolnice oglasila se putem društvenih mreža, gdje je podijelila pozitivne dojmove o boravku i oporavku.

"Od prvog trenutka osjećala sam se sigurno i u dobrim rukama - svaka riječ podrške i osmijeh značili su mi jako puno. Zahvaljujući vama, oporavak ide odlično i jedva čekam vratiti se treninzima i svakodnevici bez bolova! Hvala vam još jednom na svemu što radite s puno znanja i s velikim srcem", napisala je Zuzu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Brojni pratitelji su Zuzu poželjeli brz oporavak.

O željama

Zuzana ne skriva svoju motivaciju ni nakon operacije. Sport i aktivan životni stil i dalje su joj visoko na listi prioriteta. U nedavnom razgovoru za RTL.hr, povodom svog 51. rođendana, otkrila je i svoje rođendanske želje.

Foto: Rtl

"Moja najveća želja je da ostanem zdrava te da sam aktivna u sportu te samim time da si ostvarujem svoje snove. Velika želja mi je bila da si napravim kućnu teretanu i u tome mi pomažu moj muž Vitomir i djeca Emily i Antonio tako da sam dobila sve potrebne rekvizite za teretanu kojima ću se sigurno pohvaliti na društvenim mrežama kad bude sve na svom mjestu", ispričala je.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od svađe koja je započela u Direktu do dueta: Nova pjesma Vojka V i Baby Lasagne