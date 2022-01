'VRIJEME JE DA SE POMAKNE JOŠ JEDNA GRANICA' / Šprajc: 'Nakon RTL Direkta, došao je red na novi projekt. Radije ću poginuti u jurišu nego uvenuti u sigurnom zaklonu'

Riječ je o projektu koji će biti prilagođen mome uvrnutom pogledu na ljude i aktualne događaje, ali mnogo zahtjevnijem nego što je to Direkt. Izuzetno me veseli, ali me istodobno i prilično plaši, kazao je Šprajc