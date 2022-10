Za kandidate je uslijedilo vaganje, a prije nego je počelo, Edo je rekao svom timu da ga veseli što napreduje, ali da trebaju jednu veliku pobjedu. Maja je komentirala da je ponosna jer je njezin tim počeo čitati jelovnike i hodati nakon treninga bez da im ona kaže. „Svjesni su da ovdje moraju naučiti kako bi im vani bilo lakše i kako bi imali ljepšu i zdraviju budućnost“, rekla je.

Plavci su pobjedom na velikom izazovu dobili prednost pa mogu birati tko ide kući iz oba tima. Josip je rekao da iz plavog tima on ide kući, a iz crvenog Željka uz obrazloženje da se ona još nije skroz posložila u glavi pa će to njemu donijeti prednost kad se nakon jednog ciklusa vrati u show na vaganje. „Mislim da me podcijenio, ali vidjet ćemo. Ja ću sigurno dati sve od sebe“, rekla je Željka. Ukoliko Josip ili Željka završe ispod crvene linije, dogovorili su se da kao njihove zamjene kući idu Filip i Štefica.

'Fale mi prijatelji, videoigrice i informacije'

„Osjećam da sam mentalno slabiji. Fale mi prijatelji, videoigre, serije, informacije“, rekao je Filip, a vaga je pokazala da je izgubio 3,2 kilograma pa sada ima 207,6 kilograma. „Opasno se približavaš brojci ispod 200“, rekla mu je Marijana. Roko je prošli ciklus imao 138,2 kilograma, a sada ima 3,6 kilograma manje! „Mislim, ako ću svaki tjedan izgubiti 3,6 kilograma, da će se to na kraju akumulirati u dobar rezultat“, rekao je Roko.

Štefica je rekla da je za nju vaga nepredvidljiva i da joj je jako žao kako je reagirala na Edu prošli trening, no iskupila mu se jer mu je javno izjavila ljubav. Vaga je pokazala da je Štefica sa 138,6 kilograma pala na 136,5.

'Dobro da sam nervozu pustila iz sebe'

Matea je priznala da je prošli tjedan bila loše volje i pod stresom pa je takav bio i rezultat na vaganju. Pokušala je smanjiti stres pa je zanima kakve će brojke sad pokazati vaga. Njezinoj sreći nije bilo kraja kad je vidjela da je skinula čak tri i pol kilograma pa sad ima 106,1 kilogram. „Znači, odsad šećem svaki dan!“, smijala se presretna. „Dobro da sam pustila nervozu i stres iz sebe“, zaključila je Matea.

Dalibor je bio sljedeći na vaganju. „Imam volje i motivacije, ali kad mi je teško, stanem“, rekao je objasnivši da nikad nije bio natjeran da nešto mora napraviti do kraja. Izgubio je samo kilogram i pol. „Bojim se, kako je krenulo, da ovaj tim neće ostati zajedno i da će netko od crvenih danas doma“, komentirao je Edo.

Prva koja je pala ispod 100

Ivana je na posljednjem vaganju imala 101,4 kilograma, jako mala brojka falila je da bude prva kandidatkinja šeste sezone koja će pasti ispod 100 kilograma, i sada je – uspjela! Ima 99,3 kilograma! „Presretna sam jer mi je prvi cilj bio doseći dvoznamenkastu brojku i uspjela sam!“, sretno je komentirala.

Toma je sve iznenadio jer je vaga pokazala da je izgubio čak 6,7 kilograma pa sada ima 115,9! Anja je otkrila da je popila četiri litre vode na posljednjem treningu prije vaganja. „Popila sam preko četiri litre pa možda budem i u plusu“, priznala je Anja, što je uzrujalo Edu. Anja je imala 124,1 kilogram, a skinula je 2, 8 kilograma. „Presretna sam rezultatom!“, kazala je.

Sljedeća na vagi bila je Željka, koja je rekla da joj je želja danas pasti ispod 150 kilograma. Sa 152,5 kilograma došla je na 149,5 skinuvši 3 kilograma!

Prva 'žrtva' crvene linije

Kapetan plavog tima Josip bio je posljednji na vaganju. Sa 148,9 kilograma pao je na 143,8, što znači da je izgubio velikih 5,1 kilogram u samo jednom ciklusu! „Naježio sam se!“, sretno je rekao Josip.

Marijana je pročitala rezultate oba tima – plavi tim ukupno je skinuo 18 kilograma dok su crveni skinuli 15, 1 kilogram. Ispod crvene linije našao se Dalibor sa 1,1% tjelesne mase, što znači da on napušta show. „Što je, tu je. Nije mi išlo, smršavio sam preko 20 kilograma, što ne bih sam uspio, ali dat ću vani sve od sebe i ne odustajem“, zaključio je Dalibor.

Nakon vaganja je Marijana ponovila da Josip i Željka odlaze kući te da će se jedino njihov rezultat brojati u idućem vaganju, oni su predstavnici svojih timova. „Ja nisam normalan jer mislim da bih mogao pretjerati kod kuće s vježbanjem, rekao je El Chapo, a Željka je rekla da zna da će uspjeti plivanjem i hodanjem. „Ovaj tjedan moram ići daleko preko svoje komfor-zone“, zaključila je Željka.

Kako će se kod kuće snaći Željka i Josip, gledatelji će doznati sutra od 21.15 sati.