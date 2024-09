Zdenka je veteranka 'Večere za 5', ekipi sprema fazana: 'Ne volim grožđice…'

Radnica Zdenka Jakus (53) iz Žminja ugostit će ekipu "Večere za 5" u drugom danu istarskog tjedna "Večere za 5". Majka je trojice sinova, ima i unučad te odnedavno novu ljubav - dečka iz Zagreba. Voli pričati, družiti se, ići na zabave, izložbe. Pekla je, kaže, najveću pincu na svijetu i jedva čeka ekipi pokazati svoje kulinarske vještine.

Zdenka je prava veteranka "Večere za 5" pa je tako svojedobno pokazala kako je to kada se pljukanci mogu valjati i na bedrima, a može se pohvaliti i najvećom pincom na svijetu.

"Društvena sam vesela, volim se zabavljati, plesati i pjevati. Mislim da sam jaka, nekad i više nego što mogu. Nekad ne spavam ni po noći ni po danu. Imam tri sina, tri nevjeste, baka sam postala. Sada imam svog čovjeka iz Zagreba, sretna sam, u vezi sam i neka mi Bog da zdravlje i meni i njemu pa ćemo starost doživjeti skupa", otkrila je o sebi Zdenka.

Radi u tvornici te čisti apartmane.

"Držim do tradicije, željela bih da to ostane, držim do naše kuhinje, neka to ide na mlađe. Organiziram i izložbe, volim prisustvovati izložbama, raznim manifestacijama. Prije pet godina sam pobijedila u 'Večeri za 5', sad ću biti u novom, modernijem izdanju. Lakše mi je nego ljudima koji su tu prvi put, ne bojim se i nemam treme. Napravit ću puno toga, a rezultat ćemo vidjeti", najavila je domaćica.

Večeru je Zdenka odlučila spraviti od šparoga, fazana, svinjskog lungića, mrkve, grožđica, jaja i čokolade.

"Šparoge obožavam, fazan može proći", komentirala je Marcela. "Fazan inače leti i onda mu dođe čovjek i skreše krila i onda napravi gulaše neki, nešto", dodao je Radovan. "Obožavam grožđice, upotrebljavam ih, to je za mene prva liga", komentirala je Anka. "Ne volim grožđice, ali ok, ako budu u desertu zanemarit ću, pojesti ili ih maknuti", zaključio je Franko.

Hoće li Zdenka uspjeti ekipu osvojiti svojom večerom, pogledajte u "Večeri za 5" od 17.50 sati na RTL-u!

