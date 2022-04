Današnja domaćica u "Večeri za 5 na selu" u Sisku i okolici bila je umirovljenica Slavica, koja je za goste pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Brzopleto jelo, glavnog jela Najdraže moje i deserta Najslađe moje.

Predjelo nije bilo ukusno svima, ni glavno jelo nije izazvalo neko veće oduševljenje, a desert se svidio jedino Sandri tako da je Slavica osvojila 33 boda i nije uspjela prestići vodećeg Ivana.

Domaćica je dobro raspoložena i vrlo elegantna dočekala goste, a potom ih ponudila pjenušcem, rakijama od kruške, jabuke, šljive, višnje i oraha. „Probao sam orahovac - malo je bio sladak, ali dobar“, rekao je Dalibor, a Miri je šljivovica bila jako dobra pa je tražio još jednu. „Uz aperitiv je bilo i kiflica i bile su dobre“, dodao je Miro.

Nakon srdačne dobrodošlice domaćica je poslužila predjelo - pohanu piletinu narezanu na trakice s povrćem, sirom i kuhanim jajima, a Ivan je dobio porciju bez jaja. „Kuhana jaja ne jedem, također, u predjelu mi je onaj sir imao prejak okus po domaćem, nisam to mogao“, dodao je Ivan, Sandri je bilo fino, no ne i Daliboru. „Ta mi piletina nije bila nekog okusa, prženo, u čipsu, nije mi to nikako na seoski“, rekao je, a Miro je pohvalio vino koje je domaćica poslužila.

Za glavno jelo Slavica je poslužila piletinu u umaku sa špeclama, a Ivanu se za početak nije svidjelo što mu je izgledalo natrpano, a zatim je dodao: „Piletinu sam pojeo iz pristojnosti, inače ne bih ni to pojeo jer ne mogu smisliti papriku! Kad sam vidio u sastojcima papriku, skoro sam bacio onaj karton što sam ga držao u ruci!“ Daliboru su se jako svidjeli piletina i umak, ali ne i špecle jer ih je bilo previše i bile su mu gnjecave dok su Sandri baš bile fine. „Nije bilo lošeg okusa, meni je to odgovaralo“, zaključio je Miro.

Kolač od maline i još dvije vrste kolača Slavica je poslužila za desert, a Ivanu se odmah svidjelo što kolač 'vibrira' kad pomakne tanjur. Sandri je desert bio dobar, Miri solidan, a Ivan je ponovno imao najviše prigovora. „Okus dobar, ali ono dolje bio je neki njemački keks koji mi nije bio dobar“, rekao je i dodao kako mu je taj keks još i pao tako da je odmah prekinuo s desertom!

Poslije večere ekipa se opustila uz svirače, a potom su ocijenili večeru. Sandra je domaćici dala desetku, Dalibor osam jer mu se nisu svidjeli kuhana jaja i špecle, kao i to što je piletina bila u predjelu i glavnom jelu, Miro je također dao osmicu jer smatra da je to zadovoljavajuća ocjena za Slavičinu večeru, a Ivan je ponovno dao najmanju ocjenu uz objašnjenje: „Moja ocjena za skromnu večeru je sedam.“

U završnici sisačkog tjedna kuha Dalibor, a hoće li uspjeti prestići Ivana - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.