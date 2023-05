U popularnom kvizu "Tko želi biti milijunaš?" bilo je poprilično napeto, a za tu svotu borili su se Dalibor Bilen i Tomislav Kulić, piše HRT.hr.

Zagrepčanin Dalibor, koji se publici predstavio u prošloj emisiji, kviz je otvorio pitanjem za 5.000 eura. Na raspolaganju su mu ostali džoker "pitaj publiku" i "zovi".

Dalibor je prvog džokera iskoristio na 11. pitanju jer nije znao odgovor na pitanje Koji je najveći hit s albuma "Harry's House" iz 2022.?: "As Time Goes By", "As It Was", "As Tears Go By" ili "As Long As You Love Me"? Džoker mu je sa sigurnošću od 85 posto rekao da se radi o odgovoru B - "As It Was". Dalibor ga je poslušao i osvojio 10.000 eura.

No, zapeo je opet na 12. pitanju koje je glasilo: Koju nimfu, zapravo prikazuje zviježđe Velikog medvjeda? Amalteju, Dafne, Galateju ili Kalistu, pa je zatražio publiku za pomoć. Njih sedam posto glasovalo je za odgovor Amalteju, 23 posto za Dafne, 26 posto za Galateju i 44 posto za Kalistu. Dalibor je povjerovao publici i osvojio 18.000 eura.

Čija je "hiža" u njegovu rodnom Hižakovcu?: Matije Gupca, Stjepana Radića, Petra Zrinskog ili Franje Tahija?, glasilo je pitanje za 34.000 eura.

Zapeo na desetom pitanju

"Skroz sam zablokirao, nekoć sam znao gdje su ovi dečki rođeni, sad se jednostavno ne mogu sjetiti. Vuče me da je Matija Gubec. To bi bilo logično", kazao je

Dalibor koji nije želio riskirati, pa je odustao te je napustio kviz s osvojenih 18.000 eura.

Ljekarnik iz Zagreba Tomislav bio je najbolji u igri "Najbrži prst", a zapeo je na desetom pitanju. On, naime, nije znao odgovor na pitanje: Koje će po redu biti sljedeće Mediteranske igre, koje će se održati u talijanskom Tarantu? X., XX., XXX. ili XL.

Zatražio je džoker "pola-pola" i ostali su mu odgovori B - XX. i D - XL. Tomislav se odlučio za odgovor B - XX. i osvojio 5000 eura. "Prve su održane 1951., održavaju se u pravilu svake četiri godine i u Tarantu će se održati 2026.", pojasnio je Tarik.

Tomislav je opet zapeo na pitanju za 10.000 eura: Što se Jerry Seinfeld pita u naslovu svoje knjige? - Je l' čemu ovo?, Kud' sam kren'o?, 'Ko će to kupit? ili Što ćemo sad?. Pozvao je džokera koji mu nije pomogao, pa je zatražio mišljenje publike koja je dala 39 posto glasova za A - Je l' čemu ovo?, 21 posto za B - Kud' sam kren'o?, 17 posto za C - 'Ko će to kupit? i 23 posto za D - Što ćemo sad?

"Draga publiko, negdje u mom sjećanju u malom mozgu ipak bi bio neki drugi odgovor, sad sam malo prebirao i mislim da vas neću poslušati!", rekao je Tomislav koji je kući otišao s osvojenih 5.000 eura. Točan odgovor na pitanje je "Je l' čemu ovo?", a veliki dio publike je to očito znao.