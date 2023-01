Turska uspješnica 'Očev izbor', koju od 21.45 gledatelji mogu pratiti na RTL-u, okupila je izvrsnu glumačku ekipu, a predvodi je najpoznatije tamošnje glumačko ime - Halit Ergenç. To je ime dobro poznato i hrvatskim obožavateljima koje je osvojio kada je RTL 2010. donio prvu tursku sapunicu ikad prikazanu u Hrvatskoj - '1001 noć'. Otad pa do danas puno se toga promijenilo u životu vodećeg turskoga glumca, no jedna stvar ostala je ista - njegovo je ime jamstvo uspjeha.

'Očev izbor' oduševio je i publiku i kritiku

'Živio kralj!' dobacivali su Halitu Ergençu Turci kada bi glumca sreli u šetnji ulicama Istanbula. Svjedoče te riječi o statusu kojega glumac ima u svojoj zemlji, a zaradio ga je nakon što je maestralno utjelovio 'Sulejmana Veličanstvenog', serije koja je bila projekt njegove dotadašnje karijere. Bio mu je posvećen toliko da se vratio na set te serije tri dana nakon što je slomio nogu na snimanju. Ni danas nije ništa manje posvećen projektima koje radi, a ulogom požrtvovnog oca u seriji 'Očev izbor' oduševio je i publiku i kritiku. Napeta turska drama govori o roditeljskoj borbi za vlastito dijete. Kada Irfanu, kojeg tumači Halit, život krene nizbrdo, njegova supruga i on odlučuju se pokucati na vrata svoje zadnje opcije. Pokreće se tada vrtlog sudbine, a karizmatični Irfan pokušava se snaći i u najokrutnijim životnim okolnostima. Što ga je sve snašlo dok se borio za ono najvažnije, gledatelji RTL-a moći će pratiti od 9. siječnja u 21.45.

Zbog uloge spavao dva dana na ulici

Očinska ljubav i požrtvovnost teme su s kojom se Halit lako suživio. U djetinjstvu je gledao veliku žrtvu koju je njegova majka podnijela zbog bolesti svoje kćeri, a njegove mlađe sestre. Bolest je promijenila život Halitove obitelji pa su se roditelji rano razveli, a on ostao bez potrebne stabilnosti. Svojoj je djeci sam jako posvećen i trudi se osigurati im što više privatnosti kako bi odrastali bezbrižno. Sa suprugom Bergüzar Korel tijekom 14 godina braka dobio je troje djece, a obiteljsko gnijezdo svili su u elitnom dijelu Istanbula. Par se ne osvrće na glasine koje često kruže o njihovu braku, način je to na koji je ovaj glumac naučen odmalena. Odrastao je, naime, uz oca koji je i sam bio ugledan glumac, no nije želio pomoću očeve protekcije doći do uspjeha. Krenuo je vlastitim putem prema slavi.

Nakon što je upisao studij brodogradnje shvatio je da to nije za njega pa godinu dana kasnije prelazi na glumu, koju je i diplomirao. Karijeru je Halit Ergenç započeo u kazalištu - okušao se i u mjuziklu, operi, baletu. U isto vrijeme zarađivao je i snimanjem televizijskih reklama, voditeljskim angažmanima i manjim ulogama u serijama… Prema vlastitom priznanju, u mladosti je bio tvrdoglav i buntovan, a tijekom kratkog perioda živio je i u SAD-u. Pokušavao je dobiti ulogu, bio je toliko uporan da je dva dana spavao na ulici, a onda je stigla ponuda da u Turskoj pripremi predstavu. Projekt se nije dogodio, no Halit je ostao - i više se nikad nije osvrnuo. Ubrzo je stigla uloga u '1001 noći', seriji koja mu je promijenila život i poslovno i privatno.

Magija Halita Ergença odavno je mjerljiva u brojevima

Titula najplaćenijeg i najpopularnijega glumca u Turskoj stigla mu je kada je dobio ulogu u 'Sulejmanu Veličanstvenom'. Skup i zahtjevan projekt Halit je odradio maestralno, a publika i kritika bili su složni u ocjenama - Ergenç je odradio ulogu bez greške. Serija je srušila rekorde gledanosti i postala apsolutni fenomen turske televizije, a prelilo se to i na ostatak svijeta. Ulogom velikog vladara Halit je zavladao turskom glumačkom scenom, a producenti su shvatili da im je njegovo ime jamstvo za uspjeh.

Dodatni šarm ovaj glumac ima i zato što se ne libi oglasiti o društvenim nepravdama, prosvjedovati i dignuti glas za narod iz kojeg je potekao. Zbog toga ga obožavatelji vole još više. Magija Halita Ergença odavno je mjerljiva u brojevima - zaradi, sljedbi na društvenim mrežama, gledanosti, a znali su to i producenti 'Očeva izbora', serije koja briše neke stare granice i dodaje dramatičnim ljubavnim zapletima novu komponentu, onu koja obrađuje društvene nepravde i anomalije s kojima se mali čovjek svakodnevno nosi.

Kako to izgleda kada posvećeni otac biva doveden pred zid? 'Očev izbor' gledatelji će moći pratiti od 9. siječnja u 21.45 samo na RTL-u!