Večeras počinje 'Život na vagi': 'Bojim se tog skidanja pred javnosti'

Na krajnjem sjeveru Hrvatske, kandidati će prvi put otkriti koliki teret nosi svaki od njih u emisiji ''Život na vagi'' koja na RTL-u kreće s emitiranjem danas u 21.15, dok je svaka epizoda dostupna 24 sata prije na platformi Voyo.

"U sedam sezona 'Života na vagi' sudjelovalo je čak sto dvadeset i troje natjecatelja, koji su ukupno izgubili 5170 kilograma, a premda su naši rezultati prilično dobri, svjetske statistike nisu - čak 38% svjetske populacije je pretilo!", počeli su oštro treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović najavljujući još jednu surovu borbu s debljinom jer prognoze nisu obećavajuće.

"U Hrvatskoj od debljine boluje više od milijun ljudi, a 2023. godine bili smo najdeblja nacija u Europi i zato ove godine u 'Životu na vagi' idemo napasti bolest debljine jače nego ikad dosad!“ najavili su treneri 'Života na vagi' te otkrili da kandidate očekuju novi izazovi, treninzi koji pomiču granice i čine nemoguće - mogućim, nova iskušenja za testiranje volje i suočavanje sa strahovima… I kako je napokon došlo vrijeme da počnu s promjenom te da upoznamo natjecatelje osme sezone!"

Novi počeci!

Šesnaestero odvažnih kreću na put svoje najveće životne promjene, zadovoljni što su se odvažili na novi početak, ali i jako uzbuđeni zbog svega što ih očekuje.

"Strah me, ne znam što me čeka“, rekla je Maja, no svi su se ohrabrivali kako sada idu samo naprijed.

"Mislim da smo top ekipa“, zadovoljno je komentirao Igor, no premda nisu znali kakvi ih izazovi očekuju, jedno je neizbježno - prvo vaganje! "Mislim da se toga najviše bojim, tog skidanja pred javnosti - što izvana, što iznutra. Vage se užasavam, kao i brojke koju će pokazati", iskrena je Samanta.

Kako će se kandidati snaći u prvom izazovu te koja ih iznenađenja očekuju ove sezone - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

