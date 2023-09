Ugostiteljica Manuela Delise ugostila je protukandidate četvrtog dana 'Večere za 5'. Hvarski tjedan prolazi u veselom raspoloženju, a dobre atmosfere nije manjkalo ni kod Manuele. Za svoju večeru dobila je 31 bod, sve zbog tvrdog i žilavog mesa. Stjepan je, mesu unatoč, Manueli udijelio visokih devet bodova, a koliko će bodova ona osvojiti na svojoj večeri, gledatelji mogu vidjeti 24 sata unaprijed na streaming platformi Voyo.

Manuela je odlučila večeru spraviti od zanimljivih namirnica - crvenog luka, goveđeg repa, crnog vina, domaće tjestenine, bosiljka, badema i brusnica. Pripravu večere započela je Manuela Mandulinkom - semifreddom od badema. Nakon deserta, bacila se Manuela na Premazani rep. Goveđi rep Manuela je poslužila u domaćem umaku, s domaćom tjesteninom. Za kraj - domaćica je spravila predjelo. Ćipolinko je skrivao juhu od crvenog luka.

'Doček je bio savršen'

Završetak priprave večere označio je pripremu aperitiva i dočeka gostiju. Društvena Manuela se u tome sjajno snašla dočekavši ekipu na svom balkonu u zalazak sunca, a ponudila im je prošek i domaći limončelo. "Manuela je bila super, karizma njezina, ona je kraljica Hvara", komentirala je Sabina doček domaćice. "Doček je bio savršen, kao i naša Manuela sa svojim talijanskim limončelom", izjavio je Zoran o aperitivu.

Nakon dočeka, nastavili su kandidati s predjelom, juhom od crvenog luka. "Tanjur je bio lijep, ukrašen bosiljkom i paprikom", izjavio je Zoran. "Nisam probao nikad, ali svidjelo mi se njezino predjelo", dodao je. Nakon juhe, uslijedio je Premazani rep - goveđi rep s domaćom tjesteninom. "Bilo je lijepo servirano", ispričao je Zoran. "Slasno, volim rep", dodala je Sabina. Iako se ekipi svidjela ideja mesnog glavnog jela, većina je primijetila da je glavno jelo bilo žilavo. Stjepan je najavio da bi ekipa mogla polomiti zube, a na račun tvrdoće mesa i ostatak se šalio. "Trebala sam ići u Split i tražiti pravo meso, no nisam imala vremena", otkrila je na kraju Manuela. "Danas za ovo meso me sram", zaključila je.

Šećer na kraju

Mandulinka, semifreddo od badema i brusnice, stigao je kao slatki melem na Manuelinu ranu nakon goveđeg repa. "Okus je bio savršen, kao i izgled", komentirao je Zoran. "Savršen desert". "Bio je presladak", dodala je, pak, Barbara.

Kraj večere, donio je ekipi poklone, a potom i svojevrsni karneval na balkonu njezinog doma. Iako je Manuela osvojila simpatije cijele ekipe, bodovima to i nije dokazano. Grešaka je bilo na svakom koraku u njezinoj večeri. "Cijenim trud, ali bilo je grešaka u svakom jelu", objasnila je tijekom bodovanja Barbara. "Sve mi je bilo super, ali meso je ostalo tvrdo i zbog toga ocjena manje. Ostalo je bilo savršeno". Stjepan je dao Manueli također devetku, a Sabina tek šesticu. "Nije joj uspjelo, nije do nje, već do namirnice, ali bilo je žilavo", zaključila je.

