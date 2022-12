Večeras je Zoran kuhao napokon po svom ukusu, a gosti, ali i gledatelji su otkrili što to Zoran voli jesti s obzirom na to da je u ovom tjednu, do sada, za svakoga pronašao primjedbu, a i za većinu stvari je rekao da ih ne jede.

'Previše je toga nabacao na tanjur'

Na njegovom meniju našli su se sastojci poput tikvica, maslinovog ulja, slanutka, sezama, blitve, jaja i mnogih drugih.

Mislim da je popis okej, svi moramo biti različiti. Imali smo meso, imali smo ribu, mekušce i dobro da je sada nešto takvo!“, rekla je Rahela dok se Radojki, s popisa namirnica najviše svidio slanutak, a najmanje blitva.

Zoran je za svoj jelovnik smislio nazive jela pa je predjelo dobilo naziv Žuto na žlicu, glavno jelo Veprova jaja, a desert Bila pina. S obzirom na to da je Zoran za predjelo odlučio napraviti juhu, potegnulo se uvijek aktualno pitanje – je li juha predjelo ili nije, a svatko je bio različitog mišljenja.

Kad je juha stigla na stol djevojke su komentirale da je u juhi od tikve bilo malo previše kurkume.

Glavno jelo bili su falafeli sa dressingom. „Previše je toga nabacao na tanjur. Previše kreativno, ali na kraju je to bio neki bućkuriš, a i mislim da mu je falafel bio sirov“, rekla je Rahela.

Za kraj je Zoran odlučio servirati paradižot, a Radojka je rekla da ga ne želi probati.

“Okus je bio dobar samo su keksići bili malo tvrdi“ , rekla je Mišela te dodala da su je iznenadili Zoranovi pokloni i da nije mislila da će se tako potruditi. Rahela je ipak bila najsretnija jer joj je Zoran poklonio svoju zlatnu narukvicu koja joj se svidjela još prvi dan.

Nakon večere Zoki ih je pozvao u dvorište gdje su dame prvi put pucale iz samostrela što im se jako svidjelo! Uslijedilo je i ocjenjivanje – Mišela mu je dala devetku jer nije bilo mesa, Radojka isto devet jer 'ne jede tu hranu', a Rahela isto s obrazloženjem da mu je dala tako visoku ocjenu samo zbog narukvice koju joj je poklonio.

Antonija je, pak dala najnižu ocjenu, tek šest bodova pa je Zoran skupio ukupno 33 boda.

Za završni dan tjedan Primoštena i okolice kuhat će Antonija, a hoće li ona biti ta koja će odnijeti pobjedu gledatelji će saznati sutra od 20.15 sati.