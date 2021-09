Ovo su natjecatelji novog tjedna emisije "Večera za pet na selu":

DEAN BOŽIĆ

Inženjer cestovnog prometa Dean Božić, dolazi iz Čazme, ima 48 godina, radi u Hrvatskim šumama, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se ponajprije zbog promocije svog kraja i imanja, no ne krije kako bi mu bilo drago i da pobijedi. Osim kuhanja, u slobodno vrijeme brine se o imanju, voćnjaku, bavi se vinarstvom i skuplja antikvitete. Preferira moslavačku domaću kuhinju, najčešće priprema divljač, a janjetina mu je omiljeno jelo. Svojom najvećom manom u kuhanju smatra to što zaprlja previše posuđa prilikom pripremanja jela, no nitko mu to ne zamjera previše zato što kuha s ljubavlju i svi naposljetku hvale njegova jela.

IVA MIKULETA

Iva Mikuleta je vesela, vedra i komunikativna 26-godišnja frizerka iz Kutine. Hobi joj je ujedno i posao, a slobodno vrijeme provodi u druženju s obitelji, na kavama s prijateljicama, u šetnji prirodom sa svojim psima i gledajući filmove i serije. Osim ljubavi prema kuhanju, razlozi njezine prijave su i druženje te upoznavanje s ljudima iz svog kraja, promocija, dobra hrana i novo iskustvo. Iva najviše priprema domaću kontinentalnu kuhinju, jako voli meso, sarma joj je omiljeno jelo, a smatra da je u kuhinji spretna i snalažljiva.

MIHAEL FERK

Mihael Ferk dolazi iz mjesta Repušnica pokraj Kutine, ima 41 godinu i za sebe kaže da je vrlo komunikativna i vesela osoba. Osim što radi kao djelatnik na održavanju, ima i OPG koji se bavi uzgojem japanskih prepelica, slobodnih koki nesilica i žive hrane za gmazove (crvi, žohari...). Uz to, ima i domaće životinje; prepelice, koke nesilice, patke... te vrt u kojem uzgaja razno povrće, a proizvodi i domaći pekmez. Na nagovor djece prijavio se u 'Večeru za 5 na selu', a očekuje dobru zabavu te ne krije da mu je pobjeda važna.

ANICA PETKOVIĆ

Iz Kloštar Ivanića dolazi 67-godišnja Anica Petković, koja su u 'Večeru za 5 na selu' prijavila ponajprije zato što je sada u mirovini pa se veseli zabavi i druženju. Osim kuhanja, radi u svom vrtu, vinogradu ili kroji zato što je po struci krojačica i time se bavila cijeli radni vijek. Najviše voli domaću kuhinju, kaže kako nema jela koje ne zna skuhati, no najsretnija je zato što drugi hvale njezina jela. Anica je vrlo komunikativna i pozitivna osoba i najviše ju ispunjava kada se gosti dobro provedu kod nje te odu kući zadovoljni i siti.

IVAN MODRIĆ

Ivan Modrić dolazi iz mjesta Križ, ima 42 godine, po struci je ekonomist, no radi kao keramičar. Za sebe kaže da je vedra, vesela i druželjubiva osoba, a kulinarstvo mu je velika ljubav, što je jedan od razloga što se prijavio u 'Večeru za 5 na selu'. Koliko voli kuhati pokazuje i to što ide na kulinarska natjecanja, a svoje slobodno vrijeme najradije provodi sa svojom djecom te u druženju s prijateljima. Preferira domaću kuhinju, a svojom najvećom kulinarskom vrlinom smatra to što voli isprobavati nove stvari, dobar je sa začinima i s mesnim jelima.

Što će se pripremati u Moslavini i koji će se kandidat na kraju tjedna pokazati najboljim - ne propustite pogledati u novom tjednu 'Večere za 5 na selu' od ponedjeljka do petka od 20 sati na RTL-u!