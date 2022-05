U Medulinu je predstavljena nova sezona uspješnog sportsko-zabavnog reality showa "Utakmica života" u Park Plazi Belvedere u Medulinu gdje će nogometaši koji se natječu u showu biti i smješteni. Sportsko-zabavni TV reality show "Utakmica života" kreće s prikazivanjem u prime time terminu na programu RTL 2 od 28. svibnja!

Projekt je počeo prijavama nogometaša od 18 do 25 godina među kojima je 30 igrača odabrano i ušlo u kamp. U nogometnom kampu će trenirati i pripremati se dva tjedna do 3. lipnja s glavnim trenerom Robertom Jarnijem. Najboljih 11 bit će odabrano za finalnu utakmicu s hrvatskom nogometnom reprezentacijom do 20 godina U-20 4. lipnja 2022. koja će biti prikazana na RTL televiziji, na kanalu RTL 2 gdje se emitira i cijeli reality show.

Na predstavljanju Utakmice života sudjelovao je idejni začetnik projekta Ivan Rukavina, nogometna legenda Robert Jarni, članica uprave i direktorica marketinga i prodaje sponzora projekta kompanije Arena Hospitality Group Manuela Kraljević, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i Vitomir Butorac, voditelj nogometne akademije NK Istra 1961. Predstavljanju su nazočili i predstavnici sponzora, partnera i medija.

"Drago mi je da je projekt od samog početka prepoznat od strane Hrvatskog nogometnog saveza koji nam je dao svoju veliku podršku. Sport je uvijek pozitivna priča i projekt je zamišljen tako da igračima koji imaju nogometni talent, želju i ambiciju okušati se na što višoj razini osiguramo vrhunsku priliku u karijeri. Nekome tko tek počinje je to možda prva prilika za ostvarenje većeg uspjeha. Sretan sam i zadovoljan što naši kandidati imaju fenomenalne uvjete treniranja i smještaja u Park Plazi Belvedere. Stručni stožer je fantastično kliknuo od prvog dana na čelu s Robertom Jarnijem koji pokazuje svoje veliko iskustvo i vrhunski karakter i sigurno će igrači moći naučiti puno od njega. Veselim se finalnoj utakmici, ali pobjednici su svi koji su ušli u kamp i siguran sam da će pronaći svoj put za uspješnu karijeru.", izjavio je Ivan Rukavina, pokretač projekta "Utakmica života".

Pobjednik će postati prvoligaš s potpisanim ugovorom

Nogometaši će trenirati u potpuno opremljenom nogometnom kampu u Medulinu. Plan treninga je intenzivan i mladi nogometaši će trenirati po provjerenim metodama iskusnih trenera i članova stručnog stožera. Nakon treninga opuštanje i uživanje je planirano u hotelu Park Plaza Belvedere u Medulinu, hotelu iz portfelja Arena Hospitality Group, koji će biti dom nogometašima do 4. lipnja 2022. godine.

Manuela Kraljević, članica uprave i direktorica marketinga i prodaje kompanije Arena Hospitality Group je izjavila:

"Ovdje danas predstavljam i Turističku zajednicu Medulina i grada Pule i Istarske županije, mi smo četiri partnera koji podržavaju ovaj reality show. Želja nam je da zaokružimo priču našeg hotela i onog što on znači za sport i što sport znači za nas.

Partneri smo mnogim klubovima, stranim, nacionalnim i lokalnim, a odličnu suradnju imamo i s HNS-om. Dugo godina ulažemo u nogometne terene, osluškujemo ono što sport, a posebno nogomet traži, te nastojimo stalno prilagođavati našu ponudu. S ovim projektom želimo upoznati širu javnost i približiti im destinaciju Medulin, ali i destinaciju Pula. TZ Istarske županije će se pojavljivati i kao jedno obilježje ispred kojeg se cijela Istra pozicionira kao jedno bitno mjesto za sportski turizam. Spremili smo potpuni aranžman za naše goste, sudionike ovog projekta, tako da će tu biti kulture, povijesti i fine hrane tijekom ova tri tjedna koliko ćemo biti domaćini mladim nogometašima i stručnom stožeru."

Pobjednik na kraju cijelog showa, nakon finalne utakmice, najbolji od svih igrača prema izboru stručnog stožera, postat će prvoligaš s potpisanim ugovorom s NK Istra 1961 u vrijednosti 100.000 kn na godinu dana! Tko će biti najbolji igrač i postati prvoligaš znat će se nakon utakmice s U-20 reprezentacijom Hrvatske 4. lipnja kada će stručni stožer donijeti odluku tko je tijekom cijelog sportsko reality showa "Utakmica života" zaista bio najbolji! Novu sezonu u 7 epizoda gledajte svaki dan od 28. svibnja na programu RTL 2 s početkom u 18 sati!