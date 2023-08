S novom sezonom 'Života na vagi' dolaze i novi kandidati. Show 'Život na vagi' ne propustite ove jeseni na RTL-u i novoj streaming platformi Voyo. Omiljeni show gledajte 24 sata prije svih, i to bez reklama!

Upoznajte Marie i Leonarda, još dvoje novih kandidata koji su spremni za nove izazove i bolje životne navike.

Marie Pascale Bančić (51)

Marie Pascale Bančić je veterinarska tehničarka koja dolazi iz Vrbovca, a ima 140 kilograma.

Marie je rođena u Parizu, gdje je živjela do šeste godine, a potom se s obitelji preselila u Vrbovec. Jako voli svoj posao, komunikativna je, izravna i zanimljiva osoba kojoj se i ljubav sa suprugom dogodila na zanimljiv način. Naime, upoznali su se kada je poslala poruku na pogrešan broj, a on joj je odgovorio pa su nastavili komunikaciju i naposljetku se rodila ljubav. Marie je sretna u braku, sa svojom obitelji i prijateljima koji su uvijek uz nju, no kilogrami su se počeli gomilati kada je shvatila da se ne može ostvariti kao majka. „Počela sam tražiti utjehu u hrani jer nisam mogla imati djecu“, kaže Marie koja je triput išla na potpomognutu oplodnju, a sada su suprug i ona u procesu posvajanja. U 'Život na vagi' prijavila se zato što se boji da će imati moždani udar, ostati invalid, ne može potrčati, a i ne želi se više sramiti kada se skine u kupaći kostim. „Želim da me suprug napokon odvede u šoping kakav želim i da mogu odjenuti haljinu koja mi se svidi, a ne onu koju moram kupiti jer nemam izbora“, zaključuje.

Leonardo Prajo (24)

Leonardo Prajo je poduzetnik koji ima 185 kilograma i dolazi iz mjesta Dugo Selo Lukačko pokraj Virovitice

Rođeni Austrijanac, neko je vrijeme živio i radio u Njemačkoj da bi se potom vratio u Hrvatsku i osnovao vlastitu građevinsku tvrtku. Leonardo ima ispunjen život; obitelj koja ga podržava u svakoj njegovoj odluci, zaručnicu koju obožava, zna svirati saksofon i klavir, u budućnosti se želi baviti i uzgojem pasa - jedino nije sretan kad je o njegovoj kilaži riječ. „Debljina me sprečava da budem savršen“, kroz smijeh kaže, no svjestan je da je situacija postala vrlo ozbiljna. „Bojim se bolesti, da ću morati piti puno tableta i da ću rano umrijeti. Prijavio sam se u 'Život na vagi' zbog zdravlja i svatova. Vidim sebe nezadovoljnog i nesretnog jer što god u životu hoćeš - ne možeš zbog sala“, iskren je Leonardo koji jedva čeka da se oženi i osnuje obitelj. „Za pet godina želim imati stabilan posao, oženiti se svojom zaručnicom i da živimo u našoj kući s jedno ili dvoje djece, svi se bavimo sportom i često idemo na planinarenje“, samouvjereno zaključuje Leonardo.

