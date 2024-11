U novim epizodama emisije 'Djeca kuhaju' maštovita jela spremat će Paulina P.

Od ponedjeljka, 18. studenoga gledatelje RTL Kockice očekuju novi slasni recepti koje pripremaju spretne dječje ruke u edukativno-zabavnom serijalu 'Djeca kuhaju'.

I u novim epizodama mališani će ponovno pokazati svoje kuharske vještine u pripremi raznih jednostavnih jela, poput salata, sendviča i brzih slastica. Serijal 'Djeca kuhaju' već godinama zabavlja te malene gledatelje potiče da se i oni okušaju u kuhinji.

U svakoj epizodi gledatelji dobivaju korisne savjete koji olakšavaju kulinarske pothvate, čineći sadržaj idealnim za male gurmane i njihove roditelje. Serijal je savršena prilika da djeca nauče osnove kuhanja razvijajući svoje vještine i samopouzdanje. Zanimljivim i pristupačnim receptima 'Djeca kuhaju' ističe važnost kulinarskog obrazovanja od najranije dobi, promičući zdrave prehrambene navike i kreativnost.

A među malenim kreativcima koji će u novim epizodama pripremati svoje maštovite, šarene i ukusne tanjure je i 12-godišnja Katja Matković, poznatija po ulozi Pauline P. iz istoimenog velikog filmskog hita koji je prošle godine osvojio gledatelje svih generacija.

"Od tada me prepoznaju djeca i, naravno, roditelji djece koja su gledala film. Uglavnom se žele slikati sa mnom. Ovi maleni su jako uzbuđeni kad me vide pa mi je to baš simpatično. Nije mi se život baš puno promijenio, i dalje moram u školu i pisati zadaće, nisam kao neka slavna zvijezda pa da su me poštedjeli obaveza, ha-ha! Puno sam putovala, upoznala zanimljive ljude i to mi je nešto najdraže što mi je film donio", s osmijehom priča mlada glumica koja već sprema i nove projekte – nastavak avantura Pauline P., ali i sinkronizaciju stranog filma u kojem će glas posuditi glavnome liku.

Katja će pokazati kulinarske vještine

Iako je već dokazala da se pred filmskim kamerama sjajno snalazi, Katja Matković će sada pokazati i kako kuha, a na set emisije 'Djeca kuhaju' jedva je čekala doći.

"Jako je zabavno, a ja sam kreativna i obožavam kad mogu isprobavati nove stvari, tako da mi je ovo super. Na setu je jako zanimljivo. Super mi je družiti se i s ostalom djecom. Nemam tremu, ali sam uvijek jako uzbuđena“, ističe Katja, koja i kod kuće pomaže u pripremi jela.

"Jako volim biti u kuhinji i isprobavati, samo nemam baš puno vremena, a i nakon mene kuhinja treba 'generalku', ha-ha! Jako sam brza i mašta mi radi sto na sat, tako da zna biti svega. Najčešće kuha mama, pa joj znam nekada pomagati, uglavnom gulim i sjeckam povrće, važem sastojke ako pripremamo kolače, miksam."

Ova svestrana djevojčica i u budućnosti bi voljela nastaviti boraviti pod svjetlima reflektora te i dalje pokazivati svoj talent i kreativnost.

"Kada glumim, kao da cijeli svijet oko mene stane. Tada mogu mašti pustiti na volju, mogu biti što god poželim i to je najljepši dio svijeta glume. Taj me posao stvarno usrećuje. Ima još puno vremena pa ćemo vidjeti što ću biti kad odrastem. Svakako znam da želim raditi neki kreativan posao, za sada razmišljam o dizajnu interijera, scenografskom poslu ili tako nešto slično. Kuhanje? Da, kao hobi, onako za gušt, ali ne profesionalno."

Već od sljedećeg ponedjeljka mali i veliki gledatelji moći će pratiti Katju i ostale mališane kako sjeckaju, miješaju i kreiraju nove šarene recepte, a ona poziva sve da nikako ne propuste njihove specijalitete.

"Dragi moji kockići, družimo se i dalje. Nama je bilo zanimljivo snimati i isprobavati nove recepte, a vi se zabavite kada nas budete gledali i isprobajte nove recepte - naravno, uvijek budite pažljivi i neka roditelji budu u blizini", poručuje.

Nove epizode serijala 'Djeca kuhaju' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u poslijepodnevnom terminu na RTL Kockici.

