Nova trenerica u RTL-ovom popularnom showu "Život na vagi" Mirna Čužić na RTL-ovom TikToku otkrila je malo poznate detalje o sebi, piše RTL.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjednik RTL-ovog showa Život na vagi: ' Nisam mogao niti sanjati da ću postitići takav rezultat'

Ove jeseni gledatelji će moći pratiti sedmu sezonu "Života na vagi", a Mirna će uz kolegu trenera Edu Mehmedovića nove natjecatelje voditi kroz izazove koji ih očekuju.

Mirna je Zagrepčanka s dubrovačkom adresom, a evo što je otkrila o sebi!

Najdraža hrana?

Zobena kaša s naribanom mrkvom i žlicom meda. Ali, probajte! Stvarno je fino!

Najdraža pjesma?

'Take my breath away', Berlin.

Najdraže putovanje?

Grčka!

Najdraži film?

'Top Gun', Tom Cruise.

Najdraža grickalica?

Paa, više sam od slatkog. Bilo što da ima kokos i vaniliju.

Najdraža boja?

Plava!

Najdraže godišnje doba?

Ljeto.

Najdraži vikend izlet?

Crna Gora.

Najdraža uspomena iz djetinjstva?

Kad smo brat i ja igrali ping pong na kuhinjskom stolu i porazbijali smo sve po kuhinji kad bi roditelji otišli negdje van. Ako ovo gledaju - okej. Bit će kazne.

Najdraže doba života?

Srednja škola.

Show "Život na vagi" možete gledati od jeseni na RTL-u.