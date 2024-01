Pobjednika sedme sezone 'Života na vagi' Mislava Šepića pratili smo na RTL-u i platformi Voyo, a nakon što je otkrio svoje dojmove o sudjelovanju u showu te promjenama koje je doživio, na Instagramu se oglasio i njegov trener Edin Mehmedović koji je pokazao svoju emotivnu stranu.

"Nikad, ali baš nikad neću prestati vjerovati u ljude i njihove mogućnosti Sutra ću vam sve ispričati, sad idem isplakati i ono malo suza što mi je ostalo nakon ovog svega. Bravo SVI!", napisao je Edin u opisu fotografije na kojoj je vidljivo kako ponosno gleda u listu kandidata na kojoj se Mislav Šepić nalazi na samom vrhu.

"Vama čestitam, vašem trudu, vašim emocijama, a naročito svim kandidatima o pobjedniku nemam riječi", "Edo ti si tako divna osoba da je to u današnje vrijeme rijetkost. Bravo, dobri čovječe, bravo tvojoj ekipi, napravili ste čudo. Sretno,sretno svima!", samo su neki od komentara obožavatelja koji su dirnuti njegovim iskazivanjem emocija.

Foto: RTL Foto: RTL Mislav Šepić

Podsjetimo, Mislav je u intervjuu za RTL.hr naglasio kako je jednom prilikom imao konflikt s Edom koji ga je natjerao da daje ono najbolje od sebe.

"Ja sam dosta tvrdoglava osoba i kada sam s Edom imao konflikt, onda sam odlučio pokazati i sebi i njemu da ja mogu bolje i jače i tada sam krenuo na najjače", kaže Mislav koji je, kaže, konflikt s Edom brzo riješio.

"On se meni ispričao više puta i pred kamerama i iza kamera tako da smo mi to jako brzo riješili. On je po meni malo burno reagirao, ušao je i u moj osobni prostor i meni je to zasmetalo pa sam reagirao tako kako sam reagirao. Točnije, otišao sam s treninga, ali sve smo to kasnije riješili. Na kraju je dobro da se ta situacija dogodila, jer da se nije dogodila, ne znam bi li se dogodio taj klik. Jer to je bio taj presudan klik koji me natjerao da radim bolje i jače."

