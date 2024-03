U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, Domagoj je kandidat koji ima crnu pregaču i najveći pritisak pred novi servis.

Vođe su okupili timove, odlučni da sve odrade kako treba i ne ponavljaju iste greške. Marjana se ponudila da sama odradi pripremu za desert jer je prošli put kiksala i sada se želi pokazati, a Vehid joj je to dopustio: „Ili ću biti kriva 110 posto ili neću biti kriva. Ja sam fair play“.

„Ne želim danas izgubiti nikoga od vas. Najbrže i najpreciznije ikad što ste radili morate danas“, zaključio je Vehid.

Sous chefovi pozvali su timove u kuhinju.

Pripremanje novih jela

„Trebamo se uozbiljiti i povećati danas taj naš menu. Sedam jela nije dovoljno, dobit ćete danas dva nova jela – hladno i toplo predjelo“, poručio je chef pa im prezentirao kako se radi ahi tuna u juhi od avokada i krastavca te njoki s crnilom od sipe uz tostiranu sipu, kokos curry i tempuru od bosiljka. A prezentirao im je i recept za focacciu koju će također peći.

Priprema je počela, a kandidati su se raspršili po radnim jedinicama.

„Strah me tog deserta, prošli put sam dobila poštenu jezikovu juhu!“ Marjana je priznala pa je Vehid pratio svaki njezin korak. S druge strane zida, Chiara se borila sa souffleom, a odlučila je slušati Victorove savjete.

Chef ih je pozvao kako bi ih podijelio u brigade. U plavom timu Marko i Viktor bili su na hladnom, a Nikola i Tomo na toplom predjelu. Mauro i Chiara zaduženi su za glavno jelo, za priloge Domagoj, dok Lucija radi desert. U crvenom timu Marjana i Dominik odrađivali su hladna, a Vehid i Anel topla predjela. Milena i Roko K. bacili su se na glavno jelo, a Roko Ć. na priloge. Kad završe svoj dio, Dominik i Marjana uskaču gdje je potrebno.

Vrata Hell's Kitchen restorana su se otvorila: „Broj jela će rasti... Moramo biti pravi a la carte restoran. Pripremite se na sve žešće uvjete. Radite kao jedan, razmišljajte, komunicirajte. Neće biti problema“.

Unatoč pritisku, oba tima bila su prilično optimistična, no Domagoju je zagorjela focaccia, a sous chefica Ivana primijetila je kako je Marjana opet presušila desert, dok se ona pravdala da joj je sve odobrio Vehid. Ivana je upućivala kandidate koji imaju vremena da pomognu Marjani s novom turom čokoladnih kolača kako ne bi imali problema kasnije.

Nikola je požurio i krenuo unaprijed peći količinu soufflea veću od naručene, što je razljutilo chefa: „Ništa se ne radi dok gost to ne pozove!“

Foto: RTL Foto: RTL

Zbunjeni kandidati i ljut Gretić

Roko K. imao je poteškoća s focacciom koja se nije dovoljno dignula pa Gretić nije bio siguran hoće li je poslužiti gostima.

Tomislavova juha bila je previše gusta, a Nikola i on zaboravili su na naručene njoke za jedan od stolova. Tomo se pravdao da je bio siguran da je čuo narudžbu, no Nikola mu je kazao kako njoke nisu naručene i na tome je ostalo. Uz viku chefa Gretića, sve je pošlo nizbrdo i dvojica kandidata posve su se zbunila.

„Sve radimo ispočetka i blokada sistema totalno“, kazao je Tomislav. „Nikola, Tomo, vraćajte se u kuću. Viktore i Marko, preuzmite odmah“, zagrmio je chef. „Ako bude pitao tko će kući, ja ću se prvi javiti“, kazao je Tomislav, ljutit na svog kolegu, ali i sam na sebe jer nije bio sigurniji i preuzeo inicijativu.

Marko i Viktor izbacili su i svoja hladna predjela, ali i sva topla pa ih je chef Gretić pohvalio i poslao da se odmore.

Nakon tri sjajno odrađene narudžbe, Mauro je prepekao četvrtu rundu srnetine i tako zeznuo cijeli stol pa chef nije imao milosti – plava kuhinja je ugašena, a svi istjerani iz nje. „Došlo mi je da tučem glavom o zid“, priznao je Mauro, koji je za kaznu morao ostati u kuhinji i krenuti s čišćenjem.

Foto: RTL Foto: RTL

Crveni su sada morali preuzeti i narudžbe plave kuhinje, no Mauro je kazao chefu da mu je ostala tek jedna sirova srnetina, što nije dosta da se pokriju svi gosti. Chef Gretić poslao ga je od stola do stola da se ispriča gostima da danas neće imati glavno jelo. Zatim je poručio Marjani da mora izbaciti 15 deserata, a ona mu je priznala da su neki biskviti prepečeni, no u pećnici im se peče i nova tura.

„Kad si ga ispekla? U pripremi? I sad si tek shvatila da su prepečeni?“ vikao je chef pa prozvao i vođu Vehida za nemar. „Došla sam do granice gdje ne mogu dati više od sebe“, priznala je kroz suze Marjana kako ne kuha sa srcem i dušom. Nakon što je chefu pokazala desert, on ju je nezadovoljno potjerao u kuću.

Mauro je pokazao chefu deserte plavih, kojih također nije bilo dovoljno pa se ponovno morao spustiti do gostiju i kazati im kako neće moći dobiti desert koji su naručili od ''plavaca''.

Crveni su priveli servis kraju i izbacili svoj dio deserata, no baš nitko nije bio zadovoljan.

„Nadam se da ste svjesni da ovo nije bilo dobro. Danas je prvi put da nisam vidjela da ste funkcionirali kao tim! Ti si vođa tima, Vehide, moraš proći svaku komponentnu svakog jela. Ovo je nedopustivo! Imali ste toliko vremena da ispravite ovu grešku s desertom“, poručila je ljutito i sous chefica Ivana.

„Ovo sad mora biti vojska, ovo više nije zafrkancija“, Roko Ć. je bio ozbiljan.

Foto: RTL Foto: RTL

Show je napustio Tomislav

Stiglo je vrijeme za eliminacije. Uz ranije nominiranog Domagoja, pred chefa su plavci poslali i Tomislava i Maura. Kad mu je Tomo kazao da je planirao sam raditi potaž, gyoze i njoke od sipe, chef je pozvao i Nikolu ispred sebe.

„Ne bih ni ja tri jela sam radio jer u tri stola ću se pogubiti“, kazao je chef. „Da smo uhvatili taj blok, to bi išlo sto posto“, branio se Tomo.

Chef je prozvao i vođu tima Marka te ga kritizirao zbog podjele poslova i njegove nekontrole, no Marko je kazao kako nije znao za dogovor u kojem Tomo radi sve to.

Mauro je kazao chefu da ne zna što se dogodilo danas na večeri te je u sekundi zablokirao, a on mu se ovaj put smilovao i poslao ga natrag.

„Domagoj, ti si novi vođa tima. Marko, ti više nisi“, šokirao je sve odlukom chef Gretić, a zatim i obznanio da show napušta Tomislav.

Foto: RTL Foto: RTL

„Grozan trenutak... Priželjkivao sam čak da idem kući, glavu gore i to je to. Bilo je odlično, nemam što reći. Upoznao sam puno dobrih ljudi. Ovo kuhanje, ova strka, koliko god bilo teško, toliko je i zanimljivo“, kazao je Tomo koji nije mogao suspregnuti suze na posljednjim izjavama.

Chef je ispred sebe pozvao i Marjanu te joj još jednom zamjerio veliku grešku s desertom. Kazao joj je kako svaka njezina greška dovodi njezin tim u opasnost, no oni je uvijek spase.

„Ovo ti nije zadnja šansa. Ti si jednom nogom već debelo vani. Imaš sreće da je tvoj tim uspio završiti servis i potrgati se oko toga. Svaka čast, ljudi“, zaključio je za kraj i timove poslao na spavanje.

„To što nisam izašla, nekako mi vraća vjeru da vrijedim i da mogu pridonijeti timu, to mi daje mali tračak nade“, kazala je Marjana.

„Velike su ambicije, letvica nije nešto previsoko postavljena... Bit ću oštar i fer, da sve funkcionira kako treba“, najavio je za kraj novi vođa plavih, Domagoj.

Foto: RTL Foto: RTL

A kako će se kandidati snaći u novom izazovu i koji gostujući chef im stiže u goste već u idućoj epizodi, gledatelji će doznati u srijedu od 21.15 sati na RTL-u u 'Hell's Kitchenu'. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: