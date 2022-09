Zadranin Sven Marcelić, 43-godišnji profesor hrvatskog jezika i književnosti, u četvrtak je osvojio 115.000 kuna nakon što je u završnoj potjeri skupio zapanjujuća 22 koraka, od čega je dao 21 točan odgovor i pobijedio lovca Krešimira Sučevića Međerala.

"Čestitam vam na 115.000 kuna, ovo nema smisla ni igrati ", rekao je uz smijeh Krešo nakon izlaska iz 'tunela', uz napomenu da se takvi rezultati ne viđaju ni na probama emisije, gdje se čitaju pitanja koja su korištena u prijašnjim emisijama.

Sven je o svom iskustvu na Potjeri progovorio za Zadarski.hr.

"Dojmovi su još uvijek snažni. Puno adrenalina, puno dinamike… Ono što se nije vidjelo na televiziji je što oni imaju jedne barske stolice na kojima se sjedi, a koje su meni bile previsoke da stavim noge na pode, a opet niske da ih mogu držati za stolicom… Tako da mi je noga stajala u nekom čudnom skvrčenom položaju, pa od cijelog tog adrenalina nisam skužio da me grč uhvatio u nozi i onda sam morao čekati da dođem k sebi da mogu uopće sjesti nazad jer me zbilja boljelo, a ja to nisam uopće od adrenalina primijetio, jer sam samo slušao, pričao…", rekao je.

Osvrnuo se i na oboreni rekord, ali i na poznanstvo sa Sučevićem-Međeralom još iz studentskih dana.

"Nitko još u Hrvatskoj nije toliko imao, mislim da je dosadašnji rekord bio 20 i to kao grupni rezultat, ja sam imao najviše sam. Bilo je tu još nekoliko nekoliko rekorda, jedan je u broju bodova, zatim odgovorenih pitanja, a mislim da je i Krešo izjednačio ili bio blizu svog rekorda. Bila je to završna Potjera s najvećim brojem ukupnih bodova ikad. Bila je dosta intenzivna. Krešu znam s fakulteta, ja sam studirao hrvatski jezik i sociologiju, a on je studirao lingvistiku i mađarski jezik, čini mi se. Ali znamo se i iz studentskih krugova, druženja po klubovima i slično… Obojica smo i doktorirali na Sveučilištu u Zadru, imali smo isti dan i promociju. Kasnije smo se također družili u kvizaškom kontekstu, na Danima Mirka Miočića i slično", rekao je za lokalni portal.

S obzirom na rekordni rezultat, Sven je dobio neizravnu ponudu da postane lovac.

"Da, dobio sam ponudu, ali ja se bavim drugim stvarima, ja sam znanstvenik prije svega i uvijek mi je to dobar način da budem informiran o raznim stvarima. Biti lovac nije nešto što bih rado radio, pogotovo u tjednom ritmu… Vjerojatno bi to financijski bilo bolje nego kao profesor na fakultetu, ali što se tiče svih drugih stvari ne vidim se baš u tome", zaključio je.