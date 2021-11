Novi kontroverzni britanski reality show „Spremni za minglanje“ posljednjih je tjedana podigao mnogo prašine. Za razliku od ostalih dating realityja, „Spremni za minglanje“ u standardni recept potrage za ljubavnim partnerom pred kamerama donosi intrigantan moment – nisu svi kandidati iskreni u svojim namjerama, odnosno nisu svi došli tražiti ljubav. Neki od njih došli su samo zbog novca. Samo treba otkriti koji. No, krenimo redom.

U prvoj epizodi realityja upoznajemo Sophiju, atraktivnu 24-godišnju djevojku koja je spremna za novu ljubav. Upoznajemo i 12 udvarača koji će se boriti za njezinu naklonost i primamljivu novčanu nagradu. Sophia i njezini udvarači provest će tri tjedna u luksuznoj vili na vrhu litice, a tijekom ta tri tjedna Sophia će se morati odlučiti za jednog od dvanaestorice muškaraca.

No, stvari nisu baš tako jednostavne jer Sophia zna da su od ovih 12 muškaraca, njih šestorica u ozbiljnim vezama, a u show su se prijavili samo zato što žele osvojiti novčanu nagradu od 50.000 funta. Jedino što Sophia ne zna je koji su od udvarača već zauzeti, a koji zaista s njom žele ostvariti ljubavnu vezu. Ako se Sophia odluči za udvarača koji već ima partnericu, on će uzeti svih 50.000 funta, a Sophia neće dobiti ništa. No ako Sophia klikne sa slobodnim muškarcem, njih dvoje će podijeliti nagradu na pola pa će svaki dobiti 25.000 funta. Dakle, osim što se mora odlučiti za samo jednog od dvanaestorice naočitih muškaraca, Sophia ima težak zadatak: mora procijeniti koji od udvarača lažu o svojem ljubavnom statusu i njih eliminirati iz daljnjeg natjecanja.

Jeste li spremni za minglanje?

Da cijela priča u realityju „Spremni za minglanje“ bude još kontroverznija, partnerice zauzetih udvarača će također sudjelovati u showu, i to na način da će iz susjedne kuće promatrati sve što se događa u vili između Sophie i dečkiju. Drugim riječima, gledat će kako njihovi ljubavni partneri romantičnim gestama, flertom i poljupcima pokušavaju uvjeriti Sophie da su samci i osvojiti njezino srce.

Očekivano, iako su pristale na izazov i sudjelovanje u realityju, neke od ovih djevojaka teško će podnijeti prizore u kojima njihovi partneri uvjerljivo lažu pokušavajući osvojiti srce prelijepe Sophije. Samim time, postavlja se pitanje hoće li sudjelovanje u ovom realityju narušiti odnose između parova nakon što svojeg ljubavnog partnera dožive u potpuno drugačijoj ulozi – onoj u kojem on zavodi drugu djevojku. U svakom slučaju, reality show „Spremni za minglanje“ donosi mnogo ljubavnih igrica, ali i mnogo laži, intriga i suza te neizvjesnost do samoga kraja.

"Jako sam uzbuđena što ću biti dio ovog novog dating showa. Kako bih mogla odbiti? Ovakav show još nismo imali prilike vidjeti, ali u njemu ima dovoljno drame i ljubavnih dilema koje volimo gledati. Osim toga, kada se situacija počne razvijati, ja ću biti u prvom redu!", izjavila je voditeljica realityja „Spremni za minglanje“, komičarka Katherine Ryan. I bila je potpuno u pravu.

