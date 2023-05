Večeras se održava druga polufinalna večer Eurosonga u kojoj ćemo vidjeti 15 novih izvođača koji će također pokušati naći svoje mjesto u velikom subotnjem finalu. U drugom polufinalu redom će nastupiti predstavnici Danske, Armenije, Rumunjske, Estonije, Belgije, Cipra, Islanda, Grčke, Poljske, Slovenije, Gruzije, San Marina, Austrije, Albanije, Litve i Australije. Program će voditi ukrajinska pjevačica Julia Sanina, glumica Hannah Waddingham i pjevačica Alesha Dixon, a u finalu će im se pridružiti i voditelj Graham Norton.

Dansku predstavlja mladi glazbenik Reiley s pjesmom "Breaking My Heart". On je svoj debitanski singl "Let It Ring" objavio prije samo dvije godine. Pjesma je postala poznata i ima obožavatelje i na južnokorejskim top listama. Na TikToku ima čak 11 milijuna pratitelja.

Armeniju predstavlja Brunette s pjesmom "Future Lover". Pjevačica se pjevanjem bavi od svoje četvrte godine, a prvu pjesmu je napisala s 15 godina. Članica je i ženske grupe En Aghjiknery, a nastupa i s bendom Project12.

Teodor Andrej je rumunjski predstavnik koji nastupa s pjesmom "D.G.T. (Off And On)". Teodor je pjevač, skladatelj i glumac, s dugim popisom kazališnih i glasovnih zasluga, a zaštitni znak mu je osebujni rock vokal koji će pokazati i ovom prilikom.

Estoniju predstavlja mlada Alika koja izvodi pjesmu "Bridges". Ona je također i talentirana breakdancerica, reperica i boksačica.

Gustaph je belgijski pjevač koji nastupa s pjesmom "Because of You". On je inače bio i prateći vokal za dva prethodna izvođača na Eurosongu. Glazbom se bavi više od 20 godina, a prvi diskografski ugovor je potpisao s 18 godina.

Cipa predstavlja Andrew Lamboru s pjesmom "Break A Broken Heart". Njegova prisutnost na društvenim mrežama i stalno rastuća baza obožavatelja donijeli su mu impresivan broj pregleda i sljedbenika, što će mu zasigurno donijeti pokoji glas više.

Island predstavlja Diljá s pjesmom "Power". Biti novo ime na velikoj pozornici ponekad može biti izazovno, ali to nije pokolebalo ovu mladu i moćnu kantautoricu jer je brzo postala miljenica obožavatelja sa svojom porukom o samopoboljšanju i vraćanju vlastite moći.

Najmlađi izvođač na Eurosongu je Victor Vernicos koji ima 16 godina i predstavlja Grčku s pjesmom "What They Say". On dolazi iz glazbene obitelji. Naime, majka mu svira klavir, a otac trubu.

Sretno Slovenci!

Blanka predstavlja Poljsku s pjesmom "Solo". Pjevačica je inače napola Poljakinja, a napola Bugarka. Napisala je svoju prvu pjesmu s 14 godina, a svoj talent je usavršavala i u Americi. Jedno od mjesta na kojem je nastupala bio je klub The Bitter End, u kojem je Lady Gaga započela svoju karijeru.

Bend Joker Out predstavlja Sloveniju s pjesmom "Carpe Diem". Bend čine Bojan, Jure, Kris, Jan i Nace i jedan su od najuspješnijih slovenskih grupa. Poznati su po brojnim rasprodanim koncertima, a pjesmu za Eurosong su sami napisali.

Predstavnica Gruzije je Iru s pjesmom "Echo". Od ranog djetinjstva se bavi glazbom, a jedno od najdražih sjećanja joj je sudjelovanje i pobjeda na dječjoj Euroviziji 2011. godine sa svojim bendom Candy.

San Marino je ove godine na Eurosong poslao alt-rock bend Piqued Jacks s pjesmom "Like An Animal". Potječu iz malog toskanskog sela.

Austriju ove godine predstavljaju Teya i Salena s pjesmom "Who The Hell Is Edgar?". Već su nekoliko puta pokušale doći na Eurosong kojeg inače obožavaju gledati.

Albina Kelmendi je predstavnica Albanije i nastupa s pjesmom "Duje". Odrastala je u kući profesionalnih glazbenika, a obitelj će joj se pridružiti na pozornici. Njihova pjesma govori o ulozi ljubavi u obitelji te svladavanju svih izazova koje život nosi.

Moniku Linkytė iz Litve okušat će svoju drugu sreću na Eurosongu, budući da se prethodno natjecala 2015. godine zajedno s Vaidasom Baumilom s pjesmom "This Time", a ove će godine izvesti "Stay". Pjesma je utemeljena na lokalnom folkloru, sa stihovima Čiūto Tūto koji se često koriste u litvanskim narodnim plesovima kao brojalice.

Australiju predstavlja Voyager, peteročlani bend sa svojom pjesmom "Promise". Svi su njegovi veliki fanovi i nekoliko su puta pokušali ostvariti pobjedu, a najbliže su bili prošle godine kada su zauzeli drugoplasirano mjesto na Australia Decides. Prepoznavši njihov entuzijazam, privlačnost i talent australska televizijska kuća SBS odabrala ih je da odu u Liverpool bez nacionalnog natjecanja.