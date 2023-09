„Kao i uvijek, prvi susret s našim natjecateljima bio je iznimno emotivan. Koliko se divim njihovoj hrabrosti i odvažnosti što su se prijavili u 'Život na vagi', toliko mi je teško prihvatiti činjenicu da svi dolaze s velikim problemima i prekomjernom težinom. Ove godine imamo puno žena koje će, vjerujem, pokazati pravu želju za promjenom svojih života. Imamo i neka iznenađenja, što će gledatelji uskoro doznati“, kaže Edo (trener u showu 'Život na vagi koju možete osim na RTL-u pratiti i na streaming platformi Voyo, i to bez reklama) i otkriva koji je njegov plan kad je o vježbanju riječ. „Razmišljao sam puno o tome što promijeniti u pristupu i sustavu treninga koji koristim i došao do zaključka kako je to upravo odraz mog karaktera i osobnosti. I ove godine naši će se natjecatelji naučiti koristiti TRX trakama, bicikl ergometrima i mnogim drugim funkcionalnim spravama i rekvizitima. Imamo nekoliko noviteta koji me jako raduju, ali u principu sustav je ostao isti. Puno znoja, tu i tamo neka suza i ogroman rad! Nema predaje!“

Trenerica Mirna puna entuzijazma krenula je u svoju prvu sezonu 'Života na vagi', a brzo je uvidjela da s kandidatima mora početi od nule kad je o treninzima riječ. „Na početku sam si napravila nekakav okvirni plan za nekih mjesec dana kako bi ti treninzi mogli izgledati, no već pri prvom treningu, odmah sam sve išla mijenjati kad sam vidjela koliko kandidati zapravo mogu. Krenuli smo malim koracima, treninge sam slagala iz tjedna u tjedan prema njihovu napretku jer dvaput dnevno treninzi su dosta intenzivni za nekoga tko se gotovo nikad nije bavio fizičkom aktivnošću.“

No ništa to nije teško kad imate kandidate koji su čvrsto odlučili da je krajnje vrijeme za odbacivanje svega što im je prije jako štetilo. „Na prvu su mi djelovali jako drago i simpatično - kad smo se prvi zagrlili, kao da smo se odmah povezali. Bilo mi je jako milo u srcu i baš sam osjetila neku povezanost i iskreno, željela sam im odmah pomoći na tom njihovu putu jer sam odmah pomislila koliko su teške njihove priče kad ih je sve to dovelo do njihova stanja.“

Anđela Akrap (32) dolazi iz Dubrovnika, po zanimanju je roditelj njegovatelj, a na castingu je imala 114 kilograma. „Prijavila sam se u 'Život na vagi' zbog zdravlja i da se naučim zdravo hraniti, bojim se da se ne razbolim jer sam najpotrebnija svojoj djeci“, kaže.

Dajana Milevoj (26) dolazi iz Labina, odgojiteljica je predškolske djece i ima 180 kilograma. „Želim si poboljšati kvalitetu života u zdravstvenom smislu“, iskreno kaže.

Kućanica Irena Pušec (48) dolazi iz Donje Stubice i teška je 173 kilograma. „Želim što dulje biti sretna sa svojom obitelji“, kaže Irena i otkriva kako ima puno neispunjenih želja koje nije mogla ostvariti zbog viška kilograma.

Marie Pascale Bančić (50) je veterinarska tehničarka koja dolazi iz Vrbovca, a ima 140 kilograma. „Počela sam tražiti utjehu u hrani jer nisam mogla imati djecu“, iskrena je najstarija kandidatkinja sedme sezone 'Života na vagi'.

Marsela Karamatić (27) dolazi iz Velike Gorice i ima 170 kilograma. „Bojim se da sam sve poremetila u organizmu zbog pretilosti pa neću moći imati djecu. Bojim se da će mi se nešto dogoditi, a neće me imati tko dići zbog kilaže. Ne mogu vjerovati što sam si učinila! Želim biti zdrava!“ kaže.

Nina Bandić (26) dolazi iz Sinja i učiteljica je razredne nastave koja ima 133 kilograma. „Moje loše prehrambene navike i hormoni stajali su me svega. Stvarno volim život i želim živjeti još puno godina punim plućima, a ne se misliti koju bolest će mi moja debljina sutra donijeti“, otkriva.

Silvija Temšić (27) dolazi iz malog sela Ladinec, između Križevaca i Bjelovara, po zanimanju je inženjerka građevine i ima 129 kilograma. „Odmalena sam debela, kao i ostatak moje obitelji. Bojim se ozljeda, bolesti, a i jako me nervira što se ne mogu kretati a da se ne uspušem.“

Jure Dundović (28) ima 140 kilograma, radi na održavanju brodova, a dolazi iz Zadra. „Želim dobiti svoje dijete, ići na bungee jumping, trčati humanitarni maraton i baviti se sportom s društvom“, priznaje.

Mislav Šepić (37) je arhivar u općinskom sudu, dolazi iz Velike Gorice i ima 166 kilograma. „Prijavio sam se u 'Život na vagi' kako bih promijenio svoje navike, smršavio i naučio pravilno jesti. Više ne želim razmišljati o tome hoću li dobiti moždani udar, infarkt te kako neću moći dobiti dijete!“ otkriva Mislav.

Mislav Vlašić (28) je vozač taksija koji dolazi iz Zagreba i ima 190 kilograma. „Želim vidjeti kako je to ne biti debeo jer sam došao do zida i ovako više ne ide. Želim bolji život i želim imati curu!“ kaže mladić koji više ne može raditi ni najjednostavnije stvari kao što su ulazak u automobil ili oblačenje čarapa.

Pero Jukić (47) ima 170 kilograma, dolazi iz Zagreba i radi kao operater autodizalice. „Ne mogu se normalno baviti sportom zato što oprema nije predviđena za osobe s više od 120 kilograma i tada dolazi do kidanja opreme i ozljeda“, objašnjava bivši sportaš.

Krunoslav Šuvak (32) dolazi iz Lipika, ima 201 kilogram i po zanimanju je soboslikar, ličilac, no radi kao vozač kamiona. „Da mogu nešto promijeniti u životu, više bih se trudio oko svoje težine, ne bih si dozvolio to što jesam. Najveći mi je strah da se ne razbolim i budem drugima na teret“, iskreno kaže i dodaje da sanja o svojoj obitelji.

Martin Jakubovski (21) dolazi iz Vukovara, ima 159,7 kilograma i iznajmljuje prostore za proslave. „Kad se pogledam u ogledalo, vidim mlado tijelo koje žudi za skidanjem kilograma, a prekriveno je masnim naslagama. Želim si produljiti život“, kaže najmlađi kandidat sedme sezona 'Života na vagi'.

Leonardo Prajo (24) je poduzetnik koji ima 185 kilograma i dolazi iz mjesta Dugo Selo Lukačko pokraj Virovitice. „Bojim se bolesti, da ću morati piti puno tableta i da ću rano umrijeti. Prijavio sam se u 'Život na vagi' zbog zdravlja i svadbe. Vidim sebe nezadovoljnog i nesretnog jer što god u životu hoćeš - ne možeš zbog sala“, iskren je Leonardo.

Koliko su se kandidati udebljali od posljednjeg vaganja prije ulaska u show - ne propustite pogledati sutra, 4. rujna od 21.15 sati samo na RTL-u! Nove epizode također možete pogledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo.