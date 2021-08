Još paprenija i zabavnija, 14. sezona najdugovječnije zabavne emisije o kuhanju, 'Večera za 5 na selu' stiže u program RTL-a već 6. rujna, u teminu od ponedjeljka do petka u 20.15 sati. Osebujni kandidati, vrhunske delicije, korisni savjeti, nejestivi ''specijaliteti'', zavidni pogledi konkurenata, suze, svađe i puno smijeha savršen su recept zbog kojeg gledatelji već godinama s užitkom prate popularnu emisiju. U 14. sezoni ponovno će se kuhati po cijeloj Hrvatskoj i prikazati razni tradicionalni, ali i nešto moderniji specijaliteti. Što će ponuditi novi kandidati, tko će oduševiti, a tko najviše kritizirati, gledatelji će doznati već sljedeći tjedan.

Popularni zabavno-natjecateljski show 'Superpar' i treći će put okupiti parove koji će prolaziti kroz razne zadatke testirajući time vlastiti odnos, ali i granicu hrabrosti te požrtvovnosti. A sve njihove uspone i padove pratit će, kao i dosad, voditelj showa Enis Bešlagić, njihov savjetnik, prijatelj i rame za plakanje. U trećoj sezoni showa naći će se i natjecatelji iz različitih država svijeta, pa tako i iz daleke Kenije, a tko će na kraju nezaboravnog putovanja prepunog smijeha, suza, izazova i iskrene ljubavi osvojiti pozamašan novčani iznos te laskavu titulu superpara, gledatelji će doznati već ove nedjelje, 5. rujna u 20 sati.

Druga sezona jedinstvenog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' ove će jeseni sve gledatelje željne romantike, drame i ljubavnih zavrzlama ponovno prikovati uz male ekrane. Nove kandidate, samce, koji ne znaju ništa jedni o drugima, spojit će eksperti s područja psiholgije, ljudskih odnosa i veza, a oni će pred kamerama i očima javnosti izreći sudbonosno ''da'' potpunim strancima. Bujice emocija, prvi poljupci, svađe i romantične trzavice obilježit će bračna putovanja kandidata u novoj sezoni 'Braka na prvu'.

Blago nama, Ma lažeš...

Ove jeseni u program RTL-a vraća se i omiljena televizijska obitelj u novim, još zabavnijim nastavcima humoristične serije 'Blago nama'. Nakon što su gledatelji upoznali šaroliku obitelj Pavić-Juhić te se smijali raznim aktualnim i životnim situacijama u kojima se baš svi mogu prepoznati, u drugoj sezoni brojni će gledatelji dobiti odgovore na brojne zamrzlame kojima je završila prva sezona - putuju li Ana i Boris doista u Bruxelles i hoće li Juhići zauvijek odseliti? Dobro poznatoj glumačkoj ekipi, predvođenoj Enisom Bešlagićem, Žarkom Radićem, Hristinom Popović, Tarom Rosandić, Filipom Križanom i Zlatanom Zuhićem, u novim će se nastavcima pridružiti brojni cijenjeni hrvatskih glumci u gostujućim ulogama.

Na male ekrane petkom u večernjem terminu vraća se i zabavni show 'Ma lažeš' s voditeljem Reneom Bitorajcem te kapetanima Lukom Bulićem i Janom Kerekešom, koji nastavlja razotkrivati najskrivenije, najotkačenije i najmračnije tajne poznatih osoba, a u planu je i snimanje druge sezone emisije. Uz to, ove jeseni planirano je prikazivanje hrvatske inačice megapopularnog game showa izvornog naziva 'The Price Is Right', koji se već prikazivao u više od 40 zemalja svijeta, a u SAD-u je proglašen jednim od najdugovječnijih TV formata u povijesti. Snimanje hrvatske inačice pod nazivom 'Dođi, pogodi, osvoji' kreće uskoro.

Bogat program serija i realityja na dvojici

Na kanalu RTL2 gledatelji će se od ponedjeljka, 31. kolovoza moći zabavljati uz drugu sezonu hvaljene dramske serije 'Novak', s izvrsnim Nathanom Fillionom u glavnoj ulozi, koja je na rasporedu u već poznatom večernjem terminu u 20.55 sati od ponedjeljka do petka. Gledatelje očekuje i napeta hvaljena serija '9-1-1' koja na iznimno uzbudljiv način pokušava dočarati iskustva profesionalaca koji su svakodnevno izloženi opasnim situacijama, imajući na umu da upravo o njihovim odlukama ovise životi ljudi koji traže njihovu pomoć.

Tu su još popularni reality showovi - 'Zlatna groznica' koja opisuje avanture dvojice američkih avanturista u potrazi za zlatom, 'Brzi i glasni' u kojem stručnjaci za automobile vraćaju sjaj starim vozilima te 'Goli i prestrašeni', potpuno jedinstveni show u kojem su par potpunih stranaca, jedna žena i jedan muškarac, ostavljeni na odabranoj lokaciji bez hrane, vode i odjeće te moraju preživjeti 21 dan oslanjajući se samo na vlastite snage. Večernja zabava i dalje je zagarantirana uz neponovljive megapopularne sitcome kao što su ‘Prijatelji’, ‘Teorija velikog praska’ i ‘Dva i pol muškarca’.

Razigrana RTL Kockica

I najrazigraniji televizijski kanal, RTL Kockica, već od sljedećeg tjedna svojim će gledateljima ponuditi pregršt novih i raznovrsnih formata za učenje, zabavu i obiteljsko opuštanje. Domaća produkcija donosi nove serijale – 'Tajne vrta' poučit će gledatelje o vrtnim radinostima, a 'Svijet u nama' bavit će se temama mentalnog zdravlja, a tu su još i nove sezone 'Tehnolovca' i 'Djeca kuhaju'.

Omiljeni Kockić uskočit će u neke nove, ali jednako zabavne uloge. U formatu 'Kockić zna kako' najmlađe gledatelje poučit će važnim lekcijama o pristojnosti, urednosti ili sigurnosti u prometu, a postat će i glavni lik dječjih priča koje će u posebnom serijalu čitati poznata RTL-ova lica. Na rasporedu je i premijera lutkarske predstave ‘Mala škola svega’ s Kockićem u glavnoj ulozi.

Ove jeseni RTL Kockica postat će dom i nekim novim popularnim crtanim likovima, poput voljenih 'Oggyja i žohara', 'Psića u ophodnji' i 'Talking Toma', a najmlađe očekuju i brojne hrvatske televizijske premijere animiranih serija, kao što su 'Angry Birds', 'Mašine pjesme' i 'Mašine uspavanke', 'Pozdravite kralja Juliena', 'Zmajevi iz Berka', 'Leonardo' ili 'Cocomelon’.

Večeri na Kockici i dalje su tradicionalno rezervirane za smijeh i opuštanje, a za posebnu dozu nostalgije od 30. kolovoza pobrinut će se kultni 'Život na sjeveru', serija koja je 90-ih stekla planetarnu popularnost, 'Mućke' i 'Zvonili ste, milorde', 'Naša mala klinika', 'Mr. Bean' te 'Simpsoni'. Raznovrsnu jesen na Kockici vikendom će dodatno upotpuniti vrhunski, nagrađivani BBC-jevi dokumentarci.