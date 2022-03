Natjecateljica "Zadruge" Miljana Kulić oglasila se na svom Instagramu i otkrila pratiteljima da je povrijedila skočni zglob i da mora na operaciju. Stavili su joj i gips, no Miljana već sutra ulazi u Zadrugu, piše Espreso.

"Slomila sam nogu i moram na operaciju. Pala sam ispred trgovačkog centra Piramida, poskliznula se na ledu i slomila nogu. Sutra ulazim s Nenadom u Zadrugu. To je moja kuća", napisala je Miljana koja je objavila i izvještaj liječnika.

Inače, prošli vikend događala se drama u Nišu zbog toga što je Miljanin otac, Siniša Kulić, pobjegao iz Covid bolnice, pa su ga vraćali nazad, zbog čega su Miljana i njezina majka Marija napravile dramu.

Otac joj pobjegao iz bolnice

"Siniša je bio pozitivan na koronu pa je zbog cjelokupnog njegovog zdravstvenog stanja smješten u bolnicu. Znate da je imao teške operacije, imunitet mu je slab i u bolnici je bio na praćenju uz nadzor liječnika, dok svojevoljno nije odlučio napustiti bolnicu. Spremio je stvari i otišao. Zapravo, mislim da su Marija, Miljana i njen dečko došli po njega. Nije bilo šanse da ga osoblje zaustavi. To se sve događalo u petak. Samo je ponavljao "bježi, bre", i nije htio poslušati savjet", ispričao je izvor iz Niške bolnice.

"Onda smo po protokolu morali obavijestiti glavnu dežurnu sestru i liječnika, a oni su obavijestili policiju. Ne znam kako je došlo do toga, ali poslije nekih sat, dva vraća se on, doveli ga. Marija i Miljana su napravile kaos. Svađaju se. Znaju one ljude, svi će zažaliti, platiti", ispričao je izvor.