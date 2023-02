Američka humoristična serija Seinfeld već je dulje od godinu dana dostupna na Netflixu, a da je popularna i nakon što je prošlo 25 godina od zadnje epizode može se vidjeti i po tome što jedna od gledanijih na ovom stream servisu.

Seinfeld se emitirao od 1989. do 1998. te je i sve u Hrvatskoj u to vrijeme držao prikovane za male ekrane. A posebno se zbog ratnih okolnosti i raspada bivše države svim urezala šala koju je ovaj komičar izrekao na račun Srba. Bilo je to u 15. epizodi sedme sezone kada je Newman konačno pronašao rješenje za problem s tuševima koji su mučili ekipu.

"Zdravo Newman", počinje dijalog.

"Zdravo Jerry. Imam rješenje za naš mali problem. Preko određene veze našao sam glave tuševa s crnog tržišta izrađene u bivšoj Jugoslaviji, a koliko čujem, Srbi se fanatično tuširaju", govori Newman, a Jerry mu na to odgovara:

"Ne bih rekao prema snimci koju sam ja vidio".

Ova epizoda je emitirana je nekoliko mjeseci nakon rata, 15. veljače 1996. pa možda i ne treba puno nagađati na kakve je snimke slavni komičar u to vrijeme mislio.