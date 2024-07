Silvija Temšić i Mislav Vlašić upoznali su se u "Životu na vagi", gdje su se i zaljubili. Zaručili su se na prvu godišnjicu veze, i to na bivšem setu showa. Već je prošlo nekoliko dana, dojmovi su se slegnuli, a Silvija je sada na TikToku otkrila kako se odvio cijeli put do zaruka.

Golupčići su nedavno proslavili rođendane, a povodom toga Silvija je svom budućem suprugu poklonila vožnju luksuznim automobilom na Grobniku. Mislav je njoj za godišnjicu veze i rođendan poklonio prsten.

"Rekao mi je kako sam nakon ovog poklona s poklonima mirna idućih pet godina", rekla je kroz smijeh.

Nije očekivala zaruke

Zaruke nije očekivala iako je znala da joj za rođendan i godišnjicu sprema iznenađenje.

"Prije, kada smo razgovarali o godišnjici, rekao je kako će nešto smisliti i organizirati. I eto, organizirao je predivno iznenađenje", rekla je.

"Trebalo mi je neko vrijeme da dođem k sebi i da nakon što sam sat vremena imala povez, također dođem k sebi", dodala je.

Podsjetimo, Silvija je za RTL.hr nedavno ispričala kako je protekla prosidba.

"Morala sam ići do mjesta iznenađenja s povezom na očima. Mislila sam da će me iznenaditi odlaskom na neku lokaciju na koju sam željela otići; nisu mi pale na pamet zaruke. Vozili smo se po nekim zavojima i čak mi je bilo malo muka jer sam imala povez. Došli smo do Lipe, gdje smo bili dva mjeseca u 'Životu na vagi', tamo gdje smo se upoznali. Ondje je pripremio dekicu za piknik, kiflice i vino. Sjeli smo tamo, još smo sreli i neke ljude koji su nas zaustavili i pričali s nama, a onda je Mislav otišao do auta i rekao da mora još nešto donijeti. Rekao mi je da uzmem mobitel da malo snimamo da smo tu kod Lipe. I onda je kleknuo, zaprosio me, a ja sam ostala bez teksta. Nisam znala što, kako, suze su mi potekle. Osjećam se prekrasno, presretno i nisam to očekivala. Baš smo sretni", rekla je Silvija.

