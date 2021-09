Na internetu su osvanuli prvi isješčci novih epizoda serije Seks i grad, a publika je podivljala. 'And Just Like That' trailer je objavljen u skupini ostalih novih serija koje će se moći gledati na HBO-u.

Tek nekoliko sekundi kadrova je prikazano, ali javnost već bruji o sceni koja prikazuje Sarah Jessicu Parker, Cynthiu Nixon i Kristin Davis u stilski perfektnim kombinacijama.

Obožavateljice i obožavatelji serije iznenadili su se vidjevši scenu Carrie i Face. Naime, trailer ih pokazuje kako se grle i ljube u kuhinji.

Međutim, mnogi žale što u novoj sezoni od 10 epizoda u trajanju od 30 minuta neće biti legendarne Kim Catrall.

Ona je, naime, izjavila da je završila s tom pričom. Podsjetimo, zvijezda se nikako nije slagala s glavnom glumicom serije Sarah Jessicom Parker.