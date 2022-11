Misteriozni Toma i pričljiva Željka iz "Života na vagi", iako od početka nisu bili u istim timovima i nemaju sličnu priču ili okruženje - kako su emisije i ciklusi tekli oni su se iznimno povezali.

Imaju simpatičan odnos

Njihovo prijateljstvo na očigled jača iz emisije u emisiji, i više to ne kriju.

U prošlotjednoj su emisiji rekli kako bi voljeli zajedno putovati i ostvariti neke ciljeve koje dosad nisu mogli, a oboje su i konstatirali kako jedan drugome vjeruju, piše RTL.hr.

Naime, Tomu je voditeljica Marijana Batinić pitala zašto netko od njegovih bližnjih nije došao u Lividragu, insinuirajući da je on možda kočnica, a potom je to i objasnio.

"Postoji nekoliko razloga, tako sam ja to sebi izracionalizirao. Prije svega, želio sam sačuvati svoju obitelj, a i moji roditelji su stariji ljudi. Čini mi se da bi to bila muka za njih. A posljednji razlog je taj što je ostalo još nekoliko tjedana do kraja, nadam se da ću ostati do kraja i onda ćemo se vidjeti. A to je skoro", rekao je Toma.

Možda i najracionalniji kandidat ove sezone, tu i tamo je pustio pokoju suzu, no ono što je pokazao su snaga i fokus. Ipak, kada je Željka u pitanju, uspije se raznježiti.

'Toma je dobar prijatelj'

"Toma je jako dobar prijatelj i osoba. S njim je svaki dan nova avantura, svašta mu padne na pamet. Ima tu energiju da te natjera da radiš stvari koje inače ne bi.

Ima tu energiju da te povuče, stvarno je pristupačan, ali treba mu vremena dok nekoga upozna i da stekne povjerenje. Već dugo vremena nisam imala tako dobrog muškog prijatelja kao što sam pronašla u Tomi. On je posebna osoba meni u ovoj kući", rekla je Željka.

"Željka je osoba kojoj vjerujem, s kojom mogu razgovarati. Vrijedna je toga da dobije moju emociju", dodao je Toma s osmijehom na licu.