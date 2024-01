Ivan Krolo, pobjednik prve sezone 'Života na vagi', pronašao je ljubav upravo s RTL-ovom producenticom Ivanom Šimac, i to za vrijeme trajanja emisije. Ako ste ih propustili, epizode 'Života na Vagi' u kojem smo pratili Ivanov napredak i napredak ostalih kandidata, dostupne su na platformi Voyo.

Ivana Šimac upravo radi na projektu 'Brak na prvu', gdje potpuni neznanci pronalaze ljubav svog života, a upravo je ona ta koja donosi odluke što se tiče samog sadržaja unutar sezone koju na RTL-u gledamo od večeras. No, ako ste nestrpljivi, nova epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Pobjednik prve sezone je netom nakon završetka showa svima obznanio da je sretno zaljubljen u svoju imenjakinju Ivanu iz Slavonskog Broda, a nedavno su njih dvoje za RTL.hr prvi put ispričali kako je tekao njihov odnos.

Ivan je priznao da je on taj koji je napravio prvi korak, ali da je njihova veza krenula tek nakon završetka showa jer je u emisiji bio prožet poslom. Očito je da je Ivan napravio korak u pravom smjeru jer su njih dvoje i dalje u sretnoj vezi, šest godina nakon zaljubljivanja.

Producentica Ivana o početku veze

"Bila sam kod prijatelja i prijateljice na Ravnicama i taman se odlučilo kako ćemo na RTL-u raditi format 'Život na vagi'. Prijateljica Ukrajinka mi je ispričala kako je to jedan od najboljih formata u Ukrajini te kako su u prvoj sezoni imali jednog lika koji je smršavio i bio toliko zgodan da je cijela Ukrajina poludjela za njim, da su se doslovno njegovi posteri prodavali u časopisima.

U tom sam smjeru razmišljala o novoj sezoni, da bi i nama trebao netko takav. Dobro, to je sad relativan pojam jer to što je meni zgodno nije svima zgodno, no reći ćemo da postoji nešto što svi možemo priznati da je 'zgodno'. I počeo je proces castinga. Antonija Blaće, kolegica Dana i ja smo bile vrlo involvirane u to sve skupa", rekla je Ivana pa dodala kako je jako inzistirala na Ivanu Kroli ne znajući što je čeka.

"Cijelo vrijeme sam govorila Antoniji kako će on biti zgodan kada smršavi. Ne mogu reći da već pred kraj nisam primijetila sama, da kada bih ga pogledala, pomislila bih kako je to strašno zgodan frajer, malo i da sama sebi potvrdim svoju tezu, a malo i iz osobnih razloga. Ali, naravno, profesija je profesija. Tamo smo da odradimo svoj posao. Odradili smo to sve skupa i sezona je bila jako uspješna", govorila je Ivana o svom zgodnom partneru.

Foto: RTL Foto: RTL Ivan Krolo i Ivana Šimac

Ubrzo nakon emisije ju je Ivan odlučio pozvati na kavu nakon koje su ubrzo shvatili u kojem će se smjeru razvijati njihov odnos.

"Bili smo si dobri, družili smo se. I eto, to je sve preraslo u ljubav. Ispada da sam ja njega od starta gurala pa me znaju čak malo zezati u smislu 'napravila si projekt privatno', ali stvarno nisam. Eto, tako je ispalo i zaljubili smo se na kraju", zaključila je.

Sve propuštene epizode emisije 'Život na vagi' koji smo gledali na RTL-u dostupne su na platformi Voyo, a podsjetimo i da je pobjednik u posljednje sezone 'Života na vagi' Mislav Šepić koji je ostvario fenomenalne rezultate

